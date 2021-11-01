جوانان چله دوم انقلاب را می سازند/ تقویت روحیه مطالبه گری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی نقش دانش‌آموزان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر ضرورت خوانش بیانیه گام دوم، اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب علاوه بر دل بستگان داخلی انقلاب برای همه ملت‌های آزادی خواه نیز قابل استفاده و استناد است.

وی این بیانیه را تجربه‌ای موفق با نگاه دور اندیشانه توصیف کرد و گفت: بیانیه گام دوم انقلاب برای یک برهه زمانی خاص نبوده بلکه می‌تواند از این سند و منشور برای همه ایام استفاده کنیم.

جانعلی پور در ادامه با تأکید بر اینکه کتابداران به عنوان متولیان بخش فرهنگی باید این بیانیه را به خوبی مطالعه کنند، افزود: در دو بخش نخست این بیانیه به عظمت، بزرگی و چیستی انقلاب و مسیر چهل ساله طی شده را به تصویر کشیده شده است.

وی با اشاره به توطئه دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، تصریح کرد: دشمن از این ظرفیت با صرف هزینه‌های میلیارد دلاری به دنبال القای ناکارآمدی انقلاب اسلامی استفاده می‌کند و رهبر معظم انقلاب نیز این بیانیه رو در پاسخ به همین دشمنان نوشته است.

قائم مقام دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور در ادامه به نقش در تحقق این بیانیه اشاره و اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب به این نقش نسل به عنوان مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم تأکید کرده‌اند.

مدیران بیانیه گام دوم انقلاب را مطالعه کنند

وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز بسیاری از مدیران و تصمیم سازان کشور این بیانیه را به درستی مطالعه نکرده‌اند، افزود: این تصور که مخاطبان این بیانیه تنها نسل جوان بوده، اشتباه است بلکه همه از جمله دشمنان انقلاب نیز جز مخاطبان این بیانیه هستند.

جانعلی پور در ادامه با اشاره به اینکه فرصت‌ها از دست می‌رود نباید زمان برای پیشرفت کشور را از دست دهیم، گفت: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مسئولان و مدیران با تفکر جدید همه باید این بیانیه را مطالعه کنند.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از جوانان در بخش‌های مدیریتی، اضافه کرد: مدیران بر اساس بیانیه گام دوم خود را به آن درجه از مدیریت برسانند ویژگی‌هایی همانند پاکدستی، همراهی با مردم، کار و تلاش و خدمت را در سرلوحه امور خود قرار داده و در صورت اشتباه آن را قبول کنند.

قائم مقام دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه چله دوم انقلاب با جوانان ساخته می‌شود، گفت: جوانان در چله دوم انقلاب نقش و وظیفه مهم و سنگینی دارند.

با اشاره به اینکه چله دوم انقلاب اسلامی را باید جوانان بسازند اضافه کرد: به فضل الهی در قرن پانزدهم هجری ورود کردیم و اگر بناست تمدن اسلامی رشد پیدا کند این هدف مهم باز هم با حضور جوانان امکان پذیر خواهد شد.

جانعلی پور با تأکید بر اینکه جوانان باید دشمن شناس باشند، اظهار کرد: داشتن روح مطالبه گری از مؤلفه‌های مهمی است که باید از سوی جوانان مورد توجه قرار گیرد.