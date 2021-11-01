به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی ایران در عراق و شورای روابط اسلامی آمریکا و کمیته کهنه سربازان برای صلح از شرکتهای بزرگ سازنده بازیهای رایانهای (والف استریم، اکس بوکس وسونی پلی استیشن) درخواست کردند از دریافت و انتشار بازی "شش روز در فلوجه" که توسط شرکت آمریکایی "وکترا" ساخته شده خودداری کنند.
نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی و گرت ریبنهاگن رئیس کمینه کهنه سربازان برای صلح، با ارسال نامهای به فیل اسپنسر، نایب رئیس اجرایی شرکت ماکروسافت وجیم رایان مدیر اجرایی شرکت سونی خواستار جلوگیری از انتشار بازی شدند که قرار است به زودی منتشر شود.
در ایننامه علت مخالفت با انتشار این بازی اینگونه ارزیابی شده است که اینبازی «شبیه سازی قتل عربها» را نمایش میدهد و خشونتهایی را تحسین میکند که در جریان آن بیش از ۸۰۰ غیرنظامی عراقی کشته شدند و در عین حال به نوعی توجیهی برای جنگ غیرقانونی آمریکا علیه عراق است. همچنانکه روایتهای اسلام ستیزی را تقویت و تشویق میکند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: بازیهایی مثل بازی شش روز در فلوجه تقویت کننده فرهنگی است که خشونت و کشتار غیرنظامیان عراقی را تشویق میکند.
این بازی برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ توسط شرکت "اوتومک کیم" ارائه شد. اما مخالفت گسترده مردمی و سازمانهای ضد جنگ باعث شد تا شرکت منتشر کننده این بازی از برنامه خود عقب نشینی کند. اما در سال ۲۰۱۶ بار دیگر پیتر تامتی مدیر شرکت اوتومک کیم با راه اندازی استودیوی خود، به نام وکترا، برای انتشار این بازی در سال ۲۰۲۱ برنامهریزی کرد.
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