احتمال ۷۰ درصدی مرگ بیماران کرونایی تحت درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی میل، محققان مرکز سرطان دانشگاه تکزاس، داده‌هایی را در مورد پیامدهای مختلف کووید برای بیماران سرطانی جمع‌آوری کردند.

آنها دریافتند بیماران سرطانی که در سه ماه گذشته هر نوع درمانی را برای بیماری سرطان شأن دریافت کرده‌اند، ۷۴ درصد بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از کروناویروس و ۶۹ درصد بیشتر از افراد بدون سرطان به بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) نیاز دارند.

بیمارانی که تحت درمان با شیمی درمانی یا شیمی ایمونوتراپی قرار گرفتند، بیشتر در معرض خطر بودند، اگرچه محققان دلیل آن را توضیح ندادند.

جالب بود که افراد مبتلا به سرطان که اخیراً تحت درمان قرار نگرفته بودند، در معرض خطر بالای پیامدهای جدی ناشی از کووید ۱۹ قرار نداشتند.

به گفته محققان، یافته‌ها به این معناست که بیماران سرطانی مبتلا به کووید ۱۹ نمی‌توانند همه یکسان درمان شوند زیرا ممکن است بسته به درمان اخیر تومورهایشان نیازهای بسیار متفاوتی داشته باشند.

بیماران سرطانی که طی سه ماه قبل از ابتلاء به کووید ۱۹ تحت درمان قرار گرفته بودند، در معرض خطر بسیار بالاتری از این ویروس بودند، ۷۴ درصد بیشتر در معرض خطر مرگ و ۶۹ درصد بیشتر با احتمال بستری در ICU مواجه بودند، درحالیکه میزان مرگ و میر و مراجعه به ICU در بیماران سرطانی که اخیراً تحت درمان قرار نگرفته بودند با بیماران غیر سرطانی یکسان بود.