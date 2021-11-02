لیست آزمایش های چکاپ کامل بدن در وبسایت دکترتو در سال ۱۴۰۰

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به زندگی پرتنش امروزی ما و استرس‌های فراوان که و همچنین با توجه آلودگی‌های فراوان در محیط اطرافمان به خصوص آلودگی هوا و همچنین تغذیه ناسالم، ابتلاء به بیماری‌های مختلف دور از ذهن نیست و هر کدام از این عوامل و عوامل بسیاری دیگری که ذکر نشده اند، می‌توانند عاملی برای ابتلاء به بیماری‌هایی چون، بیماری‌های قلبی، آسم، دیابت، سردرد، افسردگی … و غیره باشند.

پس برای آگاهی از سلامت بدن و پیشگیری از بیماری‌ها معاینه یا چکاپ کامل بدن برای هر فردی به خصوص افراد مسن امری ضروری است. در ادامه این مقاله قصد داریم بیشتر در مورد این آزمایش سخن بگوییم:

آزمایش‌های چکاپ کامل بدن

آزمایش چکاپ شامل آزمایشاتی مختلفی است که هر فرد باید به صورت دوره‌ای و منظم، چند بار در سال یا حداقل به صورت سالانه انجام دهد. از فواید انجام چکاپ کامل بدن می‌توان به تشخیص به موقع و سریع بیماری‌ها، آگاهی از میزان حدودی مواد معدنی، ویتامین‌ها و غیره و پیشگیری در صورت احتمال بیماری در آینده است.

چکاپ کامل بدن، یک پکیج کامل برای بررسی جامع سلامتی کل بدن از جمله قلب، کلیه، کبد، ریه است. چکاپ کامل می‌تواند روشن کننده آلارم و هشدار وجود ناهنجاری در بدن است و در صورت انجام این آزمایش، این هشدار می‌تواند فرد را از وجود ناهنجاری‌های درون بدنش آگاه سازد و سریع‌تر و راحت تر با بیماری مقابله نماید. این بیماری‌ها می‌توانند بیماری‌های خطرناکی همچون بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی، سرطان، دیابت، فشار خون، بیماری‌های گوارشی و غیره باشند.

نکته حائز اهمیت در مورد آزمایش چکاپ کامل بدن این است فرد نتایج چکاپ قبلی خود را نگهداری نماید زیرا در بسیاری از موارد مقایسه نتایج آزمایش‌های جدید با نتایج آزمایش‌های قبلی کمک شایانی به تشخیص بیماری‌ها توسط پزشکان می‌کند؛ لذا نگهداری و همراه داشتن نتایج آزمایش‌های قبلی هنگام مراجعه به پزشک یک امر ضروری است. همچنین نتایج آزمایش‌های شما می‌تواند جهت اهدای خون و آزمایش‌های دوره‌ای بعدی نیاز باشد.

برای انجام برخی از تست‌های چکاپ کامل مانند آزمایش خون نیاز است که فرد ۸ تا ۱۰ ساعت ناشتا باشد، اما توجه داشته باشید که خوردن آب قبل از آزمایش منعی ندارد و اشکالی در نتیجه آزمایش‌ها ایجاد نمی‌کند. اما مصرف برخی داروها می‌تواند در نتایج آزمایش‌ها تداخل ایجاد کند؛ بنابراین اگر فردی داروی خاصی را مصرف می‌کند زمان مراجعه به آزمایشگاه حتماً باید این نکته را به مسئولان آزمایشگاهی اطلاع دهد.

آزمایش خون

بدون شک آزمایش خون یکی از معروفترین و متداول‌ترین آزمایش‌ها برای بررسی شرایط جسمی افراد است. این آزمایش برای بررسی موارد زیادی از جمله برای بررسی میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید ضروری مفید است. در صورت بالا بودن میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید، ضروریست که فرد اقدامات لازم را تحت نظر پزشک متخصص در جهت تعادل در میزان این دو مورد نماید و حتی از برخی از عادت‌های نامناسب قبلی خود دست بردارد زیرا بالا بودن میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید، هشداری است به فرد که بدن او از جمله قلب او در خطر است و راه برای ابتلای او به بیماری‌های قلبی باز شده است.

توصیه می‌شود همه افراد به ویژه افراد بالای ۴۰ سال و همچنین افرادی که سابقه بیماری دارند و یا در حال حاضر درگیر بیماری و معالجه آن می‌باشند، هر شش ماه یکبار و حداقل سالی یک بار آزمایش خون بدهند تا از شرایط بدن خود آگاه شوند.

https://doctoreto.com/blog/complete-blood-count/

آزمایش ایدز

متأسفانه افرادی که از ابتلای خود به بیماری ایدز با خبر نیستند، نه تنها با از دست دادن زمان مفید برای معالجه خود به خودشان ضرر می‌رسانند، بلکه می‌توانند ناخواسته انتقال دهنده این بیماری به دیگران باشند. گفته می‌شود که بیش حدود ۴۰ درصد موارد جدید ابتلاء به ایدز بوسیله بیمارانی مبتلا شده اند که پیش از این ابتلای آنها به ایدز تشخیص داده نشده بوده است.

در نتیجه توصیه می‌شود افرادی که از به واسطه برخی رفتارها (همانند رابطه جنسی محافظت نشده، تزریق مواد مخدر یا خالکوبی در محل‌های غیر بهداشتی) در معرض ریسک بالاتر ابتلاء به این بیماری قرار دارند، حداقل یکبار در سال مبادرت به دادن این تست نمایند.

قطعاً آگاهی فرد نسبت به این بیماری همانند سایر بیماری‌ها بسیار مفید است و باعث کاهش ریسک پیشرفت بیماری می‌شود و همانطور که بیان شد در مورد این بیماری مزیت بسیار مهم آگاهی زود هنگام از این بیماری احتمال سرایت این بیماری از فرد مبتلا به افراد دیگر کاهش می‌یابد.

هزینه چکاپ کامل بدن

یکی از مهم‌ترین مسائل برای افرادی که به آزمایشگاه‌ها مراجعه می‌نمایند و قصد انجام چکاپ کامل بدن را دارند، هزینه این آزمایش می‌باشد. هزینه این آزمایش اگر توسط بیمه شما پوشش داده شود، ۷۰ درصد مبلغ را بیمار و ۳۰ درصد را بیمه پرداخت می‌کند.

باید توجه داشت که متأسفانه بسیاری از افراد، چکاپ را یک هزینه و حتی هدر دادن پول و وقت می‌دانند اما اگر واقف به فواید این آزمایش باشیم متوجه می‌شویم که مزایای این آزمایش می‌تواند بسیار بیشتر از هزینه آن باشد. به عنوان مثال در بسیاری از بیماری‌ها تشخیص زودهنگام بیماری موجب می‌شود که از بسیاری از هزینه‌هایی که برای درمان بیماری‌ها در مراحل پیشرفته صرف می‌شوند پیشگیری شود.

حتی جدا از جنبه مالی در صورتی که پس از انجام چکاپ متوجه شوید که به بیماری خاصی مبتلا نیستید و از سلامت جسمی خود اطمینان حاصل نمائید، با خیال آسوده‌تری و بدور از استرس و نگرانی احتمال مبتلا بودن به بیماری به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهید.

برای انجام آزمایش چکاپ کامل بدن چگونه باید اقدام کنیم؟

برای چکاپ کامل بدن می‌توانید به سامانه https://doctoreto.com/ همگام با سایر مراکز علمی دنیا با بهره گیری از پزشکان متخصص و فوق تخصص، در زمینه‌های مختلف پزشکی و استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی، به ارائه خدمات پیشرفته بالینی، چکاپ کامل بدن مردان و چکاپ کامل بدن زنان، مطابق با استانداردهای بین المللی می‌پردازد مراجعه کنید.

بیماران با رزرو کلینیک‌های وابسته به این مجموعه می‌توانند با معاینه دوره‌ای تمام سیستم‌های بدن، از میزان سلامت جسمانی خود، آگاهی کامل کسب نمایند. انجام این آزمایش، باعث می‌شود در صورت وجود اختلال احتمالی، به پیشگیری سریع آن اقدام ورزیده، از بروز عواقب آتی بیماری جلوگیری بعمل آید.

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