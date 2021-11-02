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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

امیر حسینی بار دیگر به تیم والیبال پیکان پیوست

امیر حسینی بار دیگر به تیم والیبال پیکان پیوست

پاسور کهنه کار والیبال ایران به تیم سابقش بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیکان، پرافتخارترین تیم آسیا و ایران با جذب بازیکنان مطرح قصد داشت شروع خوبی در مسابقات لیگ برتر داشته باشد اما مصدومیت محمدطاهر وادی، پاسور اصلی این تیم پیش از آغاز مسابقات، پیکان را با چالش جدی همراه کرد.

امیر محمد فلاحت خواه نیز پاسور دوم تیم روز یکشنبه پیش از بازی مقابل تیم آذرباتری مصدوم شد تا دست پیکانی‌ها پیش از گذشته بسته شود. مصدومیت پاسورها مدیران باشگاه را به سمت جذب پاسور دیگری سوق داد تا امیر حسینی، پاسور کهنه کار والیبال ایران یک بار دیگر به تیم سابقش بازگردد.

امیر حسینی با تیم پیکان قرار داد بست تا فصل جدید کنار خودروسازان باشد.

کد مطلب 5341891
ساناز سلیمان آبادی

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