به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با برگزاری ۷ دیدار انجام خواهد شد. این هفته تیم های بالای جدول رقابت نفسگیری با یکدیگر خواهند داشت.

تیم شهداب یزد که در هفته سوم مسابقات با شکست مقابل هراز آمل صدر جدول را از دست داد، فردا در خانه میزبان تیم رده دومی شهرداری ارومیه است.

تیم سپاهان نیز که به دنبال لغزش شهداب، صدر جدول را تصاحب کرده است فردا مقابل شاگردان ساسان خداپرست در تیم شهرداری ورامین قرار خواهد گرفت. ورامین پیروزی با ارزشی مقابل تیم سایپا به دست آورده است و با روحیه خوب به استقبال شاگردان رحمان محمدی راد می رود.

شاگردان بهروز عطایی نیز با برد روحیه بخشی که مقابل شهداب یزد به دست آورده اند برابر نارنجی پوشان سایپا صف آرایی خواهند کرد. سایپاهفته سوم در حالی با نتیجه ۲ بر صفر از ورامین پیش بود که بازی را ۳ بر ۲ واگذار کرد.

نارنجی پوشان در این فصل با ترکیب نسبتا جوانی گام در مسابقات گذاشته اند و روز یکشنبه از علیرضا محمودیان، لیبرو ۱۸ سال ای رونمایی کردند که برای نخستین بار در مسابقات لیگ برتر حضور داشت و موفق شد ۷۱ درصد دریافت موفقیت آمیز داشته باشد. ظهور بازیکنی که می تواند نوید بخش بهبود ضعف پست لیبرویی در والیبال ایران باشد.

شاگردان پیمان اکبری نیز که شکست ناامید کننده ای در هفته سوم مقابل آذرباتری داشتند فردا میزبان تیم تازه وارد مس رفسنجان خواهند بود. تیم پیکان که فصل را با مصدومیت بازیکنان اصلی خود آغاز کرده است فردا برای جبران امتیازات از دست رفته برای برد مقابل مس قرار خواهند گرفت تا به امید بهبود بازیکنان مصدوم به دنبال راه خروج از بحران باشند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال:

پاس گرگان – فولاد سیرجان ایرانیان – ساعت ۱۶ – سالن امام خمینی گرگان

پیکان تهران – مس رفسنجان – ساعت ۱۵ – خانه والیبال

هورسان رامسر – راه یاب ملل مریوان – ساعت ۱۶ – مجموعه ورزشی شهید صدر

شهرداری گنبد – آذرباتری ارومیه – ساعت ۱۶ – سالن المپیک گنبد کاووس

شهداب یزد – شهرداری ارومیه – ساعت ۱۶ – سالن اختصاصی شهداب

شهرداری ورامین – سپاهان – ساعت ۱۶ – سالن گل عباسی

سایپا تهران – هراز آمل – ساعت ۱۸ – خانه والیبال

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال تا پایان هفته سوم:

۱.سپاهان – ۳ پیروزی – ۹ امتیاز

۲. شهرداری ارومیه – ۳ پیروزی – ۹ امتیاز

۳. هراز آمل – ۳ پیروزی – ۸ امتیاز

۴. فولاد سیرجان ایرانیان – ۳ پیروزی – ۸ امتیاز

۵. شهداب یزد – ۲ پیروزی – ۶ امتیاز

۶. شهرداری ورامین – ۲ پیروزی – ۴ امتیاز

۷. آذرباتری ارومیه – یک پیروزی – ۴ امتیاز

۸. سایپا تهران – یک پیروزی – ۳ امتیاز

۹. راه یاب ملل مریوان – یک پیروزی – ۳ امتیاز

۱۰. مس رفسنجان – یک پیروزی – ۳ امتیاز

۱۱. پیکان تهران – یک پیروزی – ۳ امتیاز

۱۲. پاس گرگان – بدون پیروزی – یک امتیاز

۱۳. هورسان رامسر – بدون پیروزی – یک امتیاز

۱۴. شهرداری گنبد – بدون پیروزی – یک امتیاز