به گزارش خبرنگارمهر، در جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، روح الله نجابت نماینده تهران در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت گفت: از همه زحماتی که دولت می‌کشد تشکر می‌کنم و از دولت می‌خواهم در تصمیمات شجاعانه تسریع کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کارگران را دریابید، مناطق محروم را دریابید، در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تسریع کنید، عدالت در پرداخت یارانه‌ها را مد نظر قرار دهید، همان طور که مجلس مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرد، بر اجرایی شدن مقررات‌زدایی تسریع کنید.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که در نظام حقوق و دستمزد عادلانه رفتار شود و پلکانی – کاهشی شود. کسانی که حقوق بیشتر می‌گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند.

نجابت با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ انتظار ما این است که در بر همان پاشنه قبلی نچرخد، در موضوع بورس حرف مردم و انتظار ما این است که با مردم گفت‌وگو کنید، انتظار معجزه یک شبه و یک ماهه در این موضوع نداریم اما صحبت با مردم و اعلام برنامه‌ها به تصمیم‌گیری در بورس کمک می‌کند و مردم می‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند.