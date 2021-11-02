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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

نجابت در تذکر شفاهی:

دولت برنامه‌هایش را برای بورس اعلام کند/انتظار معجزه نداریم

دولت برنامه‌هایش را برای بورس اعلام کند/انتظار معجزه نداریم

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نباید در بر پاشنه قبلی بچرخد گفت: برای حل مشکل بورس انتظار معجزه نداریم اما دولت برنامه‌هایش را اعلام کند.

به گزارش خبرنگارمهر، در جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، روح الله نجابت نماینده تهران در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت گفت: از همه زحماتی که دولت می‌کشد تشکر می‌کنم و از دولت می‌خواهم در تصمیمات شجاعانه تسریع کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کارگران را دریابید، مناطق محروم را دریابید، در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تسریع کنید، عدالت در پرداخت یارانه‌ها را مد نظر قرار دهید، همان طور که مجلس مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرد، بر اجرایی شدن مقررات‌زدایی تسریع کنید.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که در نظام حقوق و دستمزد عادلانه رفتار شود و پلکانی – کاهشی شود. کسانی که حقوق بیشتر می‌گیرند افزایش حقوق کمتری داشته باشند.

نجابت با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ انتظار ما این است که در بر همان پاشنه قبلی نچرخد، در موضوع بورس حرف مردم و انتظار ما این است که با مردم گفت‌وگو کنید، انتظار معجزه یک شبه و یک ماهه در این موضوع نداریم اما صحبت با مردم و اعلام برنامه‌ها به تصمیم‌گیری در بورس کمک می‌کند و مردم می‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند.

کد مطلب 5342024

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