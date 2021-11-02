لغو محدودیت تردد و صادرات در مرز پرویزخان

مراد علی تاتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته به دلیل اعتراض و اعتصاب کامیون داران عراقی نسبت به نصب دستگاه ایکس ری در مرز کردستان عراق که مستلزم پرداخت هزینه برای رانندگان عراقی بود، عملیات صادرات در پایانه مرزی پرویزخان با مشکل رو به رو شد.

وی افزود: پس از اختلال در فرایند صادرات از پایانه مرزی پرویزخان به صادرکنندگان و کامیون داران عراقی اطلاع رسانی شد که به سمت مرز پرویزخان حرکت نکنند.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: با رایزنی صورت گرفته با مسئولین عراقی از صبح امروز مجدد فرایند صادرات در پایانه مرزی پرویزخان از سر گرفته شد و هم اکنون صادرات کالا و محصولات کشاورزی در جریان است.

تاتار بیان کرد: ممنوعیت تردد مسافر از مرز پرویزخان که پیش‌تر به دلیل مقابله با ویروس کرونا توسط کشورمان اعمال شده بود، این ممنوعیت طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا برداشته شده و تردد مسافر با داشتن کارت واکسن کرونا و تست پی سی آر منفی صورت می‌گیرد.

گفتنی است، روزانه ۸۰۰ الی یک هزار و ۵۰۰ کامیون کالا و محصولات کشاورزی را به کشور عراق صادر می‌کنند.