علی صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا در جهان و به تبع در کشور و استان کرمانشاه با توجه به نظر ستاد ملی کرونا حضور گردشگران خارجی در کشور رو به کاهش رفت و حتی قطع شد.

وی افزود: حضور گردشگران خارجی در استان کرمانشاه زمینه ساز توسعه گردشگری و ارز آوری برای استان خواهد شد و باید جذب گردشگر و توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: ستاد ملی کرونا طی ماه گذشته دستورالعمل از سرگیری پذیرش گردشگران خارجی را تهیه و طی روزهای گذشته با استان‌ها ابلاغ کرده است.

صابر با اشاره به جزئیات دستورالعمل ابلاغی ستاد ملی کرونا برای پذیرش گردشگر خارجی، بیان کرد: تزریق هر ۲ نوبت واکسن کرونا و داشتن تست پی سی آر منفی از جمله شرایط پذیرش و ورود گردشگران خارجی به کشور است.

وی خاطر نشان کرد: دستورالعمل ابلاغی ستاد ملی کرونا برای مرزهای زمینی و هوایی بوده و پایانه مرزی پرویزخان با توجه به دارا بودن شرایط و زیر ساخت مناسب برای پذیرش گردشگر در نظر گرفته شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای معرفی جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه به مردم سایر کشورها، گفت: سایت معرفی جاذبه‌های گردشگری استان کرمانشاه به سه زبان در حال طراحی و راه اندازی بوده تا جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان کرمانشاه را به گردشگران خارجی معرفی کنیم.