اخذ مجوز بزرگترین کانون نوآوری کشور توسط دانشگاه فنی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قاضی پور صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: دفتر ریاست جمهوری مجوز بزرگترین کانون نوآوری کشور را برای دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی صادر کرده که در این کانون حتی مدارس نیز می‌توانند حاضر باشند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی ادامه داد: برای ساخت این کانون ۵ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده که ۲ و نیم میلیارد آن از طریق اوراق خزانه ابلاغ شده و تاکنون ۸۷۵ میلیون تومان تخصیص یافته است.

وی افزود: در صورت جذب به موقع اعتبارات می‌توانیم تا ۲۲ بهمن سال جاری این مجموعه را افتتاح کنیم.

قاضی پور گفت: در پی تلاش برای تبدیل این کانون به مجتمع علمی و نوآوری هستیم که پس از آن همه ی مراکز رشد می‌توانند زیر نظر آن قرار بگیرند و به این ترتیب اعتبارات خوبی به استان خواهد رسید.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی از احتمال حضوری شدن کلاس‌های عملی این دانشگاه از ۱۵ آبان خبر داد و بیان کرد: این کلاس‌ها به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت.

وی از تحصیل بیش از ۴ هزار دانشجو در این دانشگاه خبر داد و افزود: طی سال جاری هزار و ۵۰۰ دانشجو جدید جذب شد که شاهد رشد در این حوزه هستیم.

قاضی پور تصریح کرد: ۸۰ درصد دانش آموخته‌های این دانشگاه شاغل هستند؛ البته دانشجویان این دانشگاه به دنبال کار دولتی نبوده و به صنعت استان کمک می‌کنند.

وی در انتها با اشاره به امکانات مناسب کارگاهی این دانشگاه، گفت: برای محوطه سازی مجموعه فنی و حرفه ای حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.