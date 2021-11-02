قوانین مرتبط با املاک نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان ثبت اسناد کشور با تاکید بر لزوم رسیدگی به امور مردم اظهار داشت: در حوزه فعالیت اسناد و املاک کشور، ممکن است حقی از مردم ضایع شود که لازم است در این زمینه توجه جدی انجام شود.

وی با بیان اینکه عده‌ای راهکار تصاحب اراضی و املاک را می‌دانند و با بی‌قانونی یا دور زدن قانون اقدام به تحصیل مال نامشروع می کنند، افزود: افراد طمع کار دائم به دنبال ملک اندوزی هستند که لازم است راهکاری برای شناسایی این افراد و رو شدن دست آنها اندیشیده شود.

ناصری با بیان اینکه نقص برخی قوانین، به افراد طماع و سودجو اجازه می دهد که در املاک و اموال مردم دست اندازی کنند، عنوان کرد: نقایص قانونی باید شناسایی شود و به نمایندگان مجلس اعلام شود تا نقص قوانین اصلاح شود.

امام جمعه یزد تاکید کرد: مسئولان سازمان ثبت اسناد از این نقایص قانونی اطلاع دارند بنابراین باید نقایص آنها را استخراج و گوشزد کنند تا حقی از مردم ضایع نشود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر برخی قوانین دست و پاگیر مردم را مدت‌ها درگیر ادارات می‌کند که این موارد نیز باید شناسایی شود و اصلاح شود تا شاهد گلایه‌های مردم در این زمینه نباشیم.

ناصری تصریح کرد: برخی قوانین از یک سو و برخی اقدامات خودسرانه در مورد اراضی که در گذشته اتفاق افتاده، مردم را به دردسر انداخته است که لازم است مسئولان ثبت اسناد، با کسب اطلاع از این موارد، کار مردم را راه بیندازند و راهی پیش پای آنها بگذارند.

وی عنوان کرد: گاهی می توان پاسخ مردم را دو سه روزه داد اما ماه‌ها در رفت و آمد برای دریافت سند یا انجام امور قانونی املاک خود هستند که این رویه باید اصلاح شود زیرا نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

ناصری تصریح کرد: البته باید قوانین رعایت شود اما ملاحظه مردم و مدارا با آنها نیز باید مدنظر باشد زیرا در مواردی مشاهده شده که فردی بیش از ۵۰ سال در چند نسل روی زمینی کار کرده‌اند اما ناگهان به عنوان زمین دولتی معرفی می‌شود که در این موارد باید تلاش شود تا هم حق دولت و هم حق بهره‌بردار مدنظر باشد.

وی عنوان کرد: در مقابل عده‌ای سودجو هکتارها زمین دولتی دریافت می‌کنند و بدون بهره‌برداری آن را رها می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند آنگاه اقدام به فروش می‌کنند که باید از این موارد جلوگیری شود.

مسئول حفاظت ثبت املاک کشور نیز در این دیدار اظهار داشت: مشکلات شناسایی شده در قالب یک طرح به مجلس ارائه می شود و در تلاشیم مواردی که تسهیل کننده امور مردم است را نیز پیگیری کنیم.