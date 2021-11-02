بازداشت ۱۸ نفر در ترکیه به اتهام همکاری با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات امنیتی ترکیه از بازداشت ۱۸ نفر در سراسر این کشور به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و انجام فعالیتهای تروریستی گسترده در ترکیه خبر دادند.
بر اساس این گزارش، گفته میشود این بازداشتها در جریان عملیات از پیش برنامهریزی شده نیروهای امنیتی در حمله به ۲۷ مکان در شهر استانبول و استانهای باتمان، سانلیورفا و آدانا علیه ۲۱ مظنون انجام شده است.
گفته میشود افراد بازداشت شده در حمایت مالی از داعش و انجام عملیات تروریستی تحت نظر این گروه در استانبول دست داشتهاند.
مقامات امنیتی ترکیه با تأیید بازداشت ۱۸ نفر از مظنونین اعلام کردهاند که عملیات مذکور همچنان ادامه داشته و انتظار میرود افراد بیشتری در این رابطه بازداشت شوند.
لازم به ذکر است گروه داعش از سال ۲۰۱۵ چندین بار دست به انجام عملیات تروریستی در خاک ترکیه زده است.
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