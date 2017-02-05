بازداشت صدها نفر در ترکیه به ظن همکاری با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس ترکیه در عملیات گسترده امروز خود، صدها نفر را به اتهام همکاری و کمک به گروه تروریستی داعش در این کشور بازداشت کردند.

۱۵۰ مورد از بازداشت ها در شهر «شانلی اورفا» در جنوب شرق ترکیه و حدود ۴۷ مورد نیز در «غازی انتپ» در نزدیکی مرز سوریه صورت گرفته است.

گستردگی بازداشت ها به حدی بود که ۹ نفر در شهر «ازمیر»، ۱۸ نفر در شهر «استانبول» و ۶۰ نفر که اکثر آن ها خارجی بودند، در مناطق مختلف شهر «آنکارا» به ظن تلاش برای سفر به سوریه و برنامه ریزی برای انجام حمله های تروریستی در ترکیه دستگیر شدند.

عملیات گسترده پلیس ترکیه تنها یک ماه پس از حمله تروریستی به یک باشگاه شبانه در این کشور صورت گرفت که در این حمله ۳۹ نفر جان خود را از دست دادند.