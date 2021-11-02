میامی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش شیوع بیماری کرونا در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، تاکید کرد: به دلیل افزایش تعداد مراجعان و افراد بستری، متأسفانه میامی نیز مانند شاهرود در رنگ بندی کرونایی تغییر وضعیت داد.

وی با بیان اینکه از امروز شرایط میامی در زمینه شیوع کرونا از آبی به زرد تغییر کرده است، ابراز داشت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی، واکسیناسیون، استفاده از ماسک، دوری از تجمعات و… از جمله توصیه‌های شبکه بهداشت و درمان به مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه شهرستان شاهرود نیز هم اکنون در وضعیت قرمز کرونایی است، بیان داشت: محدودیت‌های مرتبط با شهرستان‌های وضعیت قرمز در شاهرود اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دامغان دیگر شهرستان در شرایط قرمز کرونایی در استان سمنان محسوب می‌شود همچنین سمنان و گرمسار در وضعیت نارنجی، مهدی‌شهر، آرادان و سرخه در وضعیت زرد قرار دارند. گفتنی است شهرستان‌های مذکور تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند.