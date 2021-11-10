بازی در لبنان سخت است/ کاری به صدرنشین بودن نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان گفت: قطعاً در مسیری که در مقدماتی جام جهانی داریم، این بازی از اهمیت خیلی خاصی برخوردار است و بازی سختی خواهد شد. کاملاً به لبنان احترام می‌گذاریم. تیم فوق العاده خوبی دارند و در خانه خوب بازی می‌کنند.

وینگر تیم ملی ایران تاکید کرد: لبنان از موقعیت‌هایش نهایت استفاده را می‌برد. با تمرکز و جدیت و آمادگی کامل به این بازی می‌رویم و تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

جهانبخش افزود: بودن در صدر جدول باعث نمی‌شود راحت به این بازی برویم. با تمام قوا به این مسابقه می‌رویم. قبلاً خودم در لبنان بازی کرده‌ام. همیشه بازی با لبنان در این کشور سخت بوده است ولی آماده هستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نتیجه خوبی بگیریم.