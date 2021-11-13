به گزارش خبرگزاری مهر، حالا که دارد عمر کرونا در کشورمان به دو سال می‌رسد و نزدیک به دو سال است که چهره زندگی‌هامان تغییر کرده، دیگر با بعضی اتفاق‌های ناگوار این بیماری کنار آمده‌ایم اما هنوز بعضی مسائل دیگر هم برایمان سوال است. یکی‌اش همین که چرا بعضی از افراد هیچ وقت کرونا نمی‌گیرند؟ رسانه همشهری سعی کرده در گزارشی به این سوال پاسخ دهد و از آن به عنوان مورد مطالعاتی دانشمندان یاد کرده است:

شاید در طول درگیری ۲ ساله با همه‌گیری کووید -۱۹ در کمال تعجب با افرادی مواجه شده‌اید که با وجود قرار گرفتن در معرض ویروس و بیمار شدن اطرافیان، همچنان از ابتلاء به این بیماری در امان بوده‌اند. این اتفاق تبدیل به موضوع مطالعه یک تیم تحقیقاتی شده است. به اعتقاد محققان درک این مطلب که چرا برخی از افراد به‌طور طبیعی در برابر ابتلاء به کووید -۱۹ مقاوم هستند، می‌تواند دانشمندان را به سمت ساخت واکسن‌های بهتر برای این بیماری هدایت کند.

عملکرد پیچیده سلول‌های T

به گزارش بی‌بی‌سی، تیم تحقیقاتی کالج لندن می‌گوید برخی از افراد پیش از شروع همه‌گیری، سطحی از ایمنی در برابر کووید -۱۹ را در بدن خود داشتند. این ممکن است ناشی از تمرین سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سایر ویروس‌های کرونای مرتبط با ویروس مولد کووید باشد. به‌گفته این محققان به‌روز کردن واکسن‌ها برای تکثیر این نوع از محافظت، می‌تواند به مؤثرتر شدن تنها سلاح مقابله با بیماری، منجر شود.

دانشمندان در طول موج اول ابتلاء به کووید -۱۹ از نزدیک کادر درمان را زیر نظر داشتند و به‌طور منظم از آنها آزمایش خون می‌گرفتند. با وجود اینکه آنها در یک محیط پرخطر بودند، اما برخی از افراد حاضر در مطالعه دچار کووید -۱۹ نشدند. نتیجه این مطالعه که در مجله علمی نیچر منتشر شده نشان داده که برخی از افراد توانستند از ابتلاء به ویروس جلوگیری کنند.

اما تقریباً یک در ۱۰ نفر از آنها که به‌وضوح در معرض بیماری قرار گرفتند، هرگز نه علائم داشتند، نه تست آنها مثبت شد و نه آنتی‌بادی علیه کووید در خون آنها به‌وجود آمد. بخشی از سیستم ایمنی آنها قادر بود پیش از آنکه ویروس کنترل سلول‌ها را در دست بگیرد، بر ویروس غلبه کند که به این مسئله عفونت ناقص گفته می‌شود.

همه واکسن‌های فعلی کووید -۱۹، پروتئین سنبله که سطح بیرونی ویروس کووید را پوشانده است، هدف قرار می‌دهند. با این حال سلول‌های T توانسته بودند به داخل ویروس هم سرک بکشند و پروتئینی که برای تکثیر ویروس لازم است را پیدا کنند. دکتر سوادلینگ گفت: افراد شاغل در سیستم‌های بهداشتی که توانسته بودند از قبل روی ویروس کنترل داشته باشند، به‌احتمال زیاد دارای سلول‌هایT بودند که مکانیزم داخلی ویروس را پیش از شروع پاندمی تشخیص داده‌اند. این پروتئین‌های داخلی در همه گونه‌های مرتبط با ویروس کرونا، ازجمله آنهایی که گسترده هستند و علائم سرماخوردگی را ایجاد می‌کنند، بسیار شبیه هستند.

تلاش برای بهبود واکسن‌ها

تیم تحقیقاتی کالج لندن معتقد است که واکسن‌های فعلی تأیید شده در برابر جلوگیری از ابتلای مردم به بیماری سخت کار خودشان را خوب انجام داده‌اند اما در جلوگیری از ابتلاء به بیماری نتوانسته‌اند خوب عمل کنند. پروفسور مالا ماینی می‌گوید: درباره سلول‌های T آنچه امیدوارکننده است، این است که آنها قادرند در برابر ابتلاء به بیماری نیز مصونیت ایجاد کنند. ما امیدواریم آنها بتوانند در تشخیص گونه‌های جدید ویروس، بهتر عمل کنند. دکتر الکساندر ادواردز از دانشگاه ریدینگ می‌گوید: بخش‌هایی از این مطالعه می‌تواند در طراحی واکسن‌هایی با پلتفرم‌های مختلف، بسیار کارآمد باشد. خوشبختانه این مطالعه به پیشرفت‌های بعدی در ساخت واکسن منجر می‌شود چون هرچه پیش می‌رویم، به واکسن‌هایی با پتلفرم‌های جدید بیشتر احتیاج پیدا می‌کنیم.