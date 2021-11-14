به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی الازهر که توسط مبلغان الازهر هر چند وقت یکبار در یکی از استان‌های مصر به مدت یک هفته یا بیشتر انجام می‌شود در استان مطروح مصر با برگزاری جلسات اختتامیه پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.



این برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی که توسط مرکز جهانی فتوای الکترونیکی الازهر و زیر نظر مستقیم شیخ الازهر برنامه ریزی شده هر چند وقت یکبار در یکی از استان‌های مصر برگزاری می‌شود و هدف از برگزاری آن نیز تحکیم بنیاد خانواده و جلوگیری از در غلتیدن جوانان در دام افراط گرایی از طریق بالا بردن سطح آگاهی دینی و فرهنگی مردم است.



مبلغان الازهر در جلسه اختتامیه دوره مذکور که با حضور دانشجویان دختر و پسر برگزار شد بر حل مسالمت آمیز اختلافات خانوادگی و بخصوص اختلافات زن و شوهر تأکید کردند و افزودند چنانچه برای زن و شوهر راهی جز طلاق و جدایی باقی نمانده باشد بهتر است این جدایی مسالمت آمیز باشد و حقوق طرفین رعایت شود تا موضوع به دشمنی و کینه بین دو نفر و خانواده‌های آنها تبدیل نشود.



یاد آور می‌شود، آمار طلاق در مصر بسیار بالاست و بر اساس برخی آمارهای ارائه شده سال گذشته در حدود ۲۶۰۰۰۰۰ طلاق در مصر انجام گرفته است و نکته قابل توجه در خصوص این موضوع این است که طلاق‌های زمینه ساز دشمنی‌ها و جرم و جنایت‌های دیگری در جامعه مصر می‌شود لذا الازهر با راه اندازی برنامه «آگاهی بخشی و فرهنگ سازی» تلاش دارد با اعزام مبلغان خود به استان‌های مختلف با تبلیغ و موعظه و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم بنیان خانواده را تحکیم و از فروپاشی جامعه مصر بخاطر اختلافات خانوادگی و زناشویی جلوگیری کند.