به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر مکتب تربیتی علامه طباطبایی» به قلم محمدتقی فیاضبخش در سالروز رحلت مرحوم علامه سیدمحمدحسین طباطبایی منتشر میشود.
چنانکه در مقدمه ناشر بر این کتاب آمده است: این نوشته حاصل تدوین و ویرایش دو سخنرانی از محمدتقی فیاضبخش است. سخنرانی اول برای جمعی از علاقهمندان به آشنایی با مبانی نظری و عملی مکتب علامه طباطبایی در ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و سخنرانی دوم بهمناسبت سالروز گرامیداشت مرحوم علامه در ۲۴ آبان همان سال ارائه شدهاست. این دو سخنرانی در مجموع با ساختاری و سیری مشابه ایراد شدهاند. بنابراین لازم آمد تا در عین حفظ وجوه تمایز هریک، در نهایت به عنوان متنی یکدست و واحد عرضه شوند.
در این سخنرانیها محمدتقی فیاضبخش چارچوب کلی مکتب مرحوم علامه را تصویر نموده و مبانی نظری و نظام دستورات عملی آن را تبیین فرمودهاند. این گفتارها برای کسانی ارائه شدهاند که بهدنبال یک آشنایی اجمالی با رئوس کلیِ مباحث نظری و دستورات عملیِ مقدماتیاند؛ از این رو کتاب پیش رو نیز برای همین دسته از افراد مناسب و راهگشا است. یکی از وجوه شنیدنی و ممتاز این روایت از این مکتب تربیتی، تأکید بر خصلتهایی است که این طریقۀ تربیتی را به یک «مکتب» تمامعیارِ معرفتی- اخلاقی تبدیل میکند.
هیئت تحریریه مؤسسه جلوه نور علوی (ع) پیشگفتاری با عنوان «مروری بر تاریخ مکتب ملأ حسینقلی همدانی» بر بیانات محمدتقی فیاضبخش افزودهاست. در این نوشتار طبقات اساتید مکتب و نقش ویژه هریک از آن بزرگواران در روند تطور مکتب -بهحدی که مقتضی یک نوشته مقدماتی بوده است- ارائه شده است. طبعاً این مقاله نیز متکفّل توضیح یک سیر تاریخی جامع و کامل نیست؛ بلکه صرفاً جنبۀ طرح مطلب برای آشنایی اجمالی مخاطبین دارد.
قبلاً از همین قلم کتابهایی موسوم به «ادب حضور» نیز منتشر شده بود که به مراقبات عملی و توجهات نظری در ایام خاص سال نظیر «ماههای رجب و شعبان و رمضان» اختصاص یافته است. اما این بار قرار است تا مخاطبین با کلیت سیر مراقبات – صرف نظر از مراقبات و دستورات ایام خاص سال – آشنا بشوند و وجهه نظر کلی مکتب سلوکی علامه را بیاموزند. این کتاب در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۲۲,۰۰۰ تومان به زودی وارد بازار نشر میشود.
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