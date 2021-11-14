هنر در کنترل آسیب های اجتماعی اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شیروانی اظهار کرد: پویش رسانه‌ای «ناکوک» با هدف انتشار فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن با هدف کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی هم‌زمان با سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری کار خود را آغاز کرد.

وی عنوان کرد: حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با توجه به شرح وظیفه و قرائتی که از هنر متعهد و مسئول دارد در سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت‌های مستقل سازمانی با همراهی و مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری با موضوع آسیب‌های اجتماعی و در قالب‌های هنری تئاتر، فیلم و هنرهای تجسمی آثاری را تولید کرده است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این آثار در قالب فیلم، تئاتر، کارتن، کاریکاتور و تصویرسازی با محوریت موضوعاتی همچون تحکیم و تعمیق روابط عاطفی در خانواده، پیشگیری از طلاق و اشکال مختلف خشونت توسط هنرمندان استان تولید شده‌اند.

شیروانی با بیان اینکه منتخبی از آثار در این پویش سراسری در معرض دید مردم قرار داده می‌شود، گفت: پویش رسانه‌ای «ناکوک» با هدف انتشار فیلم کوتاه و انیمیشن در راستای کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از سوی حوزه هنری مرکز و سازمان امور اجتماعی کشور برگزار می‌شود.

وی نقادی را یکی از کارکردهای اصلی برخی از رشته‌های هنری دانست و افزود: هنر علاوه بر نقش روشن‌گر خود در نشان دادن چالش‌ها و مشکلات و نمایش الگوهای مناسب و فاخر زندگی می‌تواند در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مداخله‌ای نیز ایفا کند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هنرمندان در لایه‌های زیرین جامعه حضور دارند و مسائل جامعه را به خوبی رصد می‌کنند به واسطه‌ی نگاه عمیق هنرمندانه که نوعی عطیه‌ی الهی است که روشنگران و وجدان‌های بیدار و تیز بین جامعه هستند.