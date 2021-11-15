به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، صبح دوشنبه در مراسم تقدیر از حمیدبهزادپور، دروازه‌بان برتر و محمدعلی مختاری دومین گلزن برتر جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی جهان با اشاره به گلایه‌های این دو بازیکن و مسئولان باشگاه اظهار داشت: این گلایه ها به حق است و در حوزه ورزش اگر با برنامه ریزی کار نشود، موفقیتی کسب نخواهد شد.

وی عنوان کرد: اگر در صحنه ورزش استان با برنامه‌ریزی درست حرکت کنیم، بی شک به اهداف تعیین شده دست خواهیم یافت اما بی برنامگی آفت ورزش است و بدتر اینکه اگر ورزش با سیاست آمیخته شود، شکست آن قطعی است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس بیان کرد: ظرفیت های بزرگی اعم از منابع و سرمایه انسانی در ورزش استان وجود دارد اما از آن به درستی استفاده نشده اما امیدواریم کسب موفقیت هایی نظیر توفیقات تیم گلساپوش و بازیکنان آن، زمینه ساز استفاده از این ظرفیت ها باشد.

جوکار تاکید کرد: این موفقیت‌ها برای استان یزد کم نیست و وقتی به امکانات بسیار کمی که در اختیار ورزش و ورزشکاران قرار دارد، نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که چه پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به انتقادات انجام شده از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و کوتاهی های در قبال مسئولیت های اجتماعی آنها بیان کرد: متاسفانه مسئولیت‌های اجتماعی در واحدهای صنعتی و معدنی بسیار کمرنگ است و انتظار ما این است که امروز اگر از منابع طبیعی، زیرزمینی و انسانی استان استفاده می‌کنند و سودی را برای خودشان فراهم می‌کنند؛ در بحث پیشتیبانی از رشته‌های مختلف ورزشی نیز پررنگتر ظاهر شوند.

وی با بیان اینکه استان یزد در حوزه معدنی دومین استان کشور به لحاظ میزان ذخایر به حساب می‌آید، گفت: در شأن این استان نیست که در مسائل ورزشی، فرهنگی و اجتماعی با مشکل مواجه باشیم و باید در این حوزه‌ها معادن به دلیل تخریب محیط زیست و آلایندگی‌هایی که در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، اقدامات مناسب در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی انجام دهند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به اینکه تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد با بازیکنان بومی موفق به کسب رتبه‌های متعدد ملی و جهانی شده است، افزود: در استان یزد ظرفیت‌های ورزشی بسیار گسترده‌ای در میان جوانان داریم و وظیفه مسئولان است که زمینه شکوفایی و تقویت این ظرفیت‌ها را به درستی فراهم کنند.

جوکار به موفقیت مختاری و بهزادپور به عنوان دو بازیکن خوب و موفق یزدی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان اشاره کرد و گفت: از مسئولان می‌خواهیم که نسبت به قهرمانان ورزشی استان توجه و حمایت بیشتری داشته باشند.