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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۹۰ بیمار کرونایی جدید در کرمان بستری شدند

۹۰ بیمار کرونایی جدید در کرمان بستری شدند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد جدید بستری مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کرمان ۹۰ مورد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی بعدازظهر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان به خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر موارد بستری قطعی در سطح استان ۳۱۷ مورد است.

وی ادامه داد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۴۲ هزار و ۶۶۳ مورد است.

صحبتی با اشاره به اینکه موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته ۹۰ مورد است، افزود: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته چهار است که سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: سن فوتی‌ها بین ۴۸ تا ۷۵ است و تاکنون ۴ هزار و ۹۸۷ نفر در کرمان بر اثر این بیماری جان باخته اند.

وی در خصوص میزان واکسن تزریق شده در استان کرمان اظهار کرد: واکسن تزریق شده نوبت اول ۲ میلیون و ۱۴ هزار و ۶۹۳ دوز و واکسن تزریق شده نوبت دوم یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۳۵۳ دوز است.

کد مطلب 5352592

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