۹۰ بیمار کرونایی جدید در کرمان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی بعدازظهر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان کرمان به خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر موارد بستری قطعی در سطح استان ۳۱۷ مورد است.

وی ادامه داد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۴۲ هزار و ۶۶۳ مورد است.

صحبتی با اشاره به اینکه موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته ۹۰ مورد است، افزود: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته چهار است که سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: سن فوتی‌ها بین ۴۸ تا ۷۵ است و تاکنون ۴ هزار و ۹۸۷ نفر در کرمان بر اثر این بیماری جان باخته اند.

وی در خصوص میزان واکسن تزریق شده در استان کرمان اظهار کرد: واکسن تزریق شده نوبت اول ۲ میلیون و ۱۴ هزار و ۶۹۳ دوز و واکسن تزریق شده نوبت دوم یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۳۵۳ دوز است.