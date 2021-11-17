مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته کتابخوانی فرصتی برای توسعه و ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه است و به همین منظور فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ۷۰ برنامه متنوع را در سال‌جاری پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتابخوانی، افزود: بیست و نهمین دوره هفته کتابخوانی کشور با شعار جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم از ۲۴ لغایت ۳۰ آبان ماه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از برنامه‌های شاخص هفته کتابخوانی در استان کرمانشاه مراسم رونمایی تفریظ مقام معظم رهبری بر کتاب خاطرات یکی از مادران شهید است.

تیموری اضافه کرد: این مراسم روز ۳۰ آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری وحدت شهرستان کرمانشاه با حضور مسئولین، خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: سومین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمانشاه با عنوان جایزه استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی به منظور تجلیل از ۲۰ خالق برتر کتاب سال برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: از مجموع ۲۰۵ عنوان کتابی که به دبیرخانه کتاب سال استان کرمانشاه ارسال شد، پس از ارزیابی هیئت داوران ۹ نفر برگزیده و یازده نفر شایسته تقدیر شناخته شدند.

تیموری در خصوص سایر برنامه‌های هفته کتابخوانی در شهرستان کرمانشاه، افزود: برنامه‌هایی اعم از نواختن زنگ کتاب در هنرستان هنرهای زیبا، بازدید از کتابفروشی‌ها، همچنین اهدای کتاب به علاقه‌مندان کتابخوانی در حاشیه شهر، امور زندان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته کتابخوانی طرح فروش پاییزه کتاب با ۲۰ درصد تخفیف در ۱۴ کتابفروشی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

تیموری بیان کرد: بررسی کتابفروشی‌های استان کرمانشاه نشان می‌دهد که از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون فروش کتاب کاهشی نبوده و مردم با توجه به محدود شدن فعالیت‌های جمعی کتاب را به عنوان سرگرمی انتخاب می‌کنند.