به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام افشین کلات‌پور ظهر امروز در نشست خبری سومین رویداد ملی فهما در کرمانشاه، شعار این رویداد را به توان مردم اعلام و اظهار کرد: این رویداد در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور از ۱۶ مردادماه سال جاری آغاز شده و ثبت‌نام آن تا ۳۰ آذر ادامه دارد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد سومین رویداد ملی فهما در ۵۷۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه، افزود: تا کنون ۳۱ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی کرمانشاه برای اجرای این رویداد مشارکت کرده‌اند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه تصریح کرد: ۴۶ برنامه در قالب سه شبستان و ۱۲ رواق برای گروه‌های مختلف سنی و استعدادی در اجرای سومین رویداد ملی فهما پیش بینی شده است.

کلات‌پور به پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان نیز اشاره کرد و گفت: این مسابقات بزرگترین رویداد قرآنی بچه‌های مسجد است که شرکت کنندگان آثار خود را در رشته‌های قرائت، ترتیل، اذان، حفظ، قرائت نماز، مکبری، مفاهیم و… در سامانه بچه‌های مسجد بارگذاری می‌کنند، اما امسال این مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا به شکل مجازی و با شیوه متفاوت نسبت به دوره‌های قبل برگزار می‌شود.

به گفته وی، ترویج معارف قرآنی در جامعه، توجه به مساجد به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی، تحکیم پیوند مسجد، قرآن و مردم، کشف استعدادهای قرآنی از جمله اهداف برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد وارد عرصه جدیدی از فعالیت‌های خود شده‌اند، بیان کرد: کانون‌ها تنها نهاد فرهنگی بود که طی ایام کرونا فعالیت‌های خود را تعطیل نکرد و فقط رویکرد خود را از قالب فرهنگی به امدادی تغییر مسیر داد.

کلات‌پور با تاکید بر اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید در کنار مردم و برای مردم کار کنند، افزود: تمام فعالیت‌ها و اقدامات این کانون‌ها در قالب یک اتاق فکر و برنامه مشخص از سوی ستاد مرکزی در کنار برنامه‌های عمومی و برخی برنامه‌های بومی‌سازی شده اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سومین رویداد ملی فهما در کرمانشاه، خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد در گام دوم انقلاب به منظور فراهم نمودن بستر مشارکت، دیده شدن، اشتراک محتوا، ارتقا، هماهنگی، انگیزه بخشی و ایجاد محیط رقابت سالم در کانون‌ها برنامه‌هایی را منسجمی را ابلاغ کرده است.