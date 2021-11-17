ثبت ۱۵۲ پس لرزه بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری هرمزگان

ایرج روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز ۲۳ آبان دو زمین لرزه به بزرگی ۶.۳ و ۶.۴ حوالی ساعت ۱۵:۳۷ و ۱۵:۳۸ فین هرمزگان را لرزاند.

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران افزود: شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت ۱۵:۳۷ بیست و سوم آبان ماه تا ساعت ۹ امروز، تعداد ۱۵۲ زمین لرزه را ثبت کردند.

به گفته وی، ۹۴ زلزله بیشتر از ۳ ریشتر، ۴۵ زلزله بین ۳و ۴ ریشتر و ۱۰ زلزله بین ۴ و ۵ ریشتر طی این ۳ روز در هرمزگان به وقوع پیوسته است. همچنین ۱ زلزله بین ۵ و ۶ ریشتر بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین بزرگترین پسلرزه ساعت ۱۷:۰۶ مورخ ۲۴ آبان به بزرگی ۵ ریشتر رخ داد.