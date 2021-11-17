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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ثبت ۱۵۲ پس لرزه بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری هرمزگان

ثبت ۱۵۲ پس لرزه بعد از زلزله ۶.۴ ریشتری هرمزگان

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: از روز ۲۳ آبان بعد از زمین لرزه ۶.۴ ریشتری استان هرمزگان، ۱۵۲ زمین لرزه به ثبت رسیده است.

ایرج روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز ۲۳ آبان دو زمین لرزه به بزرگی ۶.۳ و ۶.۴ حوالی ساعت ۱۵:۳۷ و ۱۵:۳۸ فین هرمزگان را لرزاند.

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران افزود: شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت ۱۵:۳۷ بیست و سوم آبان ماه تا ساعت ۹ امروز، تعداد ۱۵۲ زمین لرزه را ثبت کردند.

به گفته وی، ۹۴ زلزله بیشتر از ۳ ریشتر، ۴۵ زلزله بین ۳و ۴ ریشتر و ۱۰ زلزله بین ۴ و ۵ ریشتر طی این ۳ روز در هرمزگان به وقوع پیوسته است. همچنین ۱ زلزله بین ۵ و ۶ ریشتر بوده است.

وی تاکید کرد: همچنین بزرگترین پسلرزه ساعت ۱۷:۰۶ مورخ ۲۴ آبان به بزرگی ۵ ریشتر رخ داد.

کد مطلب 5353937

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