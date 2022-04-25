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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۴۹۵ زمین لرزه در فروردین ماه ثبت شد

۴۹۵ زمین لرزه در فروردین ماه ثبت شد

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: ۴۹۵ زمین لرزه در فروردین ماه ثبت شد که بزرگترین آن به بزرگی ۴.۴ ریشتر در بافق یزد بوده است.

ایرج روحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در فروردین ماه ۱۴۰۱، تعداد ۴۹۵ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده‌اند.

نقشه زمین لرزه‌های فروردین ماه ۱۴۰۱

۴۹۵ زمین لرزه در فروردین ماه ثبت شد

وی گفت: در این ماه ۷ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که بزرگترین آنها به بزرگی ۴.۴ (در مقیاس امواج درونی زمین) در حوالی بافق استان یزد رخ داده است.

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اینکه استان خراسان رضوی با ۵۶، کرمان با ۴۶ و خراسان جنوبی با ۴۱ زمین لرزه، بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند، گفت: همچنین در استان تهران ۹ زمین لرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن در حوالی حسن آباد به بزرگی ۲.۲ رخ داده است.

کد مطلب 5474740

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