خط ملی «نماد» در استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حسین آبادی اظهار کرد: همزمان با هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی خط ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) با محوریت فوریت‌های روانی اجتماعی دانش آموزان استان با حضور شماری از مسئولان این استان در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزی اراک راه اندازی شد.

وی ادامه داد: خط تلفنی ۱۵۷۰ نماد (نظام جامع مراقبت اجتماعی دانش آموزان)، طرحی جامع برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: این طرح باهدف توسعه دسترسی دانش آموزان، مدارس و والدین به خدمات راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و نیزافزایش آمادگی برای واکنش سریع در برابر آسیب ها و فوریت های روانی و اجتماعی در همه مناطق آموزش وپرورش استان اجرا می شود.

حسین آبادی تاکید کرد: پیشگیری بهتر از درمان است و ما از هر زمینه ای برای پیشگیری از آسیب ها در راستای تربیت اسلامی دانش آموزان استفاده می کنیم. همه والدین ودانش آموزان میتوانند با شماره ۱۵۷۰ با این مرکز تماس داشته ومسایل و مشکلات خود را با مشاوران استان در میان بگذارند.

