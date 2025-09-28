  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

جوادی: ۶۶۰۰ تماس با خط ملی نماد در هرمزگان برقرار شد

بندرعباس - مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان از رشد تماس‌ها با خط ملی نماد (۱۵۷۰) خبر داد و گفت:۶۶۰۰ تماس با خط ملی نماد در هرمزگان طی ۶ ماه اول سال برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جوادی در بازدید از خانه یاری‌گران زندگی با اشاره به نقش خط ملی نماد در حمایت از جامعه دانش‌آموزی اظهار کرد: خط ۱۵۷۰ در آغاز کار به‌عنوان یک هات‌لاین فوری برای مداخله در بحران‌های روانی و اجتماعی فعالیت داشت، اما به‌تدریج با توجه به نیازها و همپوشانی با اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، به خط هدلاین تبدیل شد تا در حوزه‌های گسترده‌تری مانند مشاوره روانشناختی، تحصیلی و تربیتی خدمات ارائه دهد.

وی ادامه داد: این خط همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در سه شیفت فعال است و روانشناسان و مشاوران آموزش و پرورش پاسخگوی تماس‌ها هستند. همچنین برای تقویت عملکرد مشاوران، دوره‌های توانمندسازی متعددی متناسب با نیازهای مخاطبان برگزار می‌شود.

جوادی با اشاره به حجم تماس‌ها در سال تحصیلی گذشته گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بیش از ۶۶۰۰ تماس ثبت شد و تنها در شش ماهه نخست سال تحصیلی جاری، سه هزار و ۳۵ تماس با این خط برقرار شده است که نشان‌دهنده افزایش اعتماد و آگاهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان نسبت به خدمات این خط است.

او افزود: تماس‌هایی با موضوعات مختلف اجتماعی از طریق این خط شناسایی و به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های مرتبط ارجاع داده شده است.

به گفته وی، در حال حاضر دو خط ۱۵۷۰ با حضور دو اپراتور در هر شیفت پاسخگوی تماس‌ها هستند و خدمات به صورت حضوری و دایورت (انتقال تماس) در ساعات پایانی شب ادامه دارد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: افزایش تماس‌های ورودی بیانگر ضرورت تقویت این بستر حمایتی است تا بتوانیم در کنار آموزش رسمی، سلامت روان و امنیت اجتماعی دانش‌آموزان را نیز تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: هدف از این بازدید، بررسی روند ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان، ارزیابی عملکرد مرکز و شناسایی نقاط قوت و نیازهای توسعه‌ای در اجرای طرح نماد بود.

گفتنی است؛ در این بازدید، که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اعضای ائتلاف نماد صورت گرفت، شاخص‌های عملکرد، کیفیت خدمات، میزان پوشش و اثربخشی برنامه‌های آموزشی و حمایتی مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای تقویت سازوکارهای حمایتی و ارتقای سطح مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان مورد بحث و برنامه‌ریزی قرار گرفت.

    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مطمئن نیستم این آمار درست باشه

