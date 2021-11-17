تاکید رهبری به وظیفه نخبگان در خلق فناوری

پرویز کرمی به خبرنگار مهر در خصوص دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب که امروز انجام گرفت، گفت: امروز نخبگان کشور پس از دوسال دوری بواسطه محدودیت کرونایی در آغوش رهبر فرزانه قرار گرفتند و از توصیه های حکیم فرزانه انقلاب بهره بردند.

وی با اشاره به مطالبی که رهبر انقلاب در این جلسه خطاب به نخبگان مطرح کردند گفت: مقام معظم رهبری، پیشرفت علمی در کشور را خوب ارزیابی کردند اما به این نکته تاکید داشتند که فاصله علمی ما با مرز دانش دنیا باید کاهش یابد و می بایست قله و هدف کشور در زمینه های علمی را عبور از این مرز دانش، قرار بدهیم.

مشاور معاون علمی و فناوری ادامه داد: همچنین ایشان انتظار داشتند که نخبگان جامعه باید مسئله محور پیش بروند و با شناخت مشکلات کشور و خلاقیت و نواوری به تولید علم و خلق فناوری بپردازند تا به این واسطه معضلات کشور حل شود.

وی ادامه داد: حضرت آقا، هدف جامعه علمی کشور را حل مسائل و مشکلات در عرصه های مختلف را از راه علم وفناوری دانستند و فرمودند «راه حلهای فناورانه و خلق فناوری یکی از تکالیف اصلی نخبگان است».

کرمی با اشاره به مباحثی که توسط رهبری مطرح شد، گفت: چالش آب، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، هوش مصنوعی، انرژی های نو از جمله فناوری هایی بودند که در این جلسه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت. ایشان فناوری های نو خصوصاً هوش مصنوعی را مورد هدف قرار دادند و تاکید داشتند که این بخش از تکنولوژی، یکی از عوامل اداره کننده آینده دنیاست که نقش ویژه ای در اداره کشورها خواهد داشت. همچنین حضرت آیت الله خامنه ای به اینکه جایگاه کشور ایران حداقل باید جز ۱۰ کشور اول هوش مصنوعی قرار بگیرد نیز تاکید کردند.

مشاور معاون علمی و فناوری با بیان اینکه ایشان «نخبگی» را نعمتی الهی برای افرد می دانند و همواره به شکرگذاری از این موهبت الهی تاکید کردند، گفت: در این جلسه نیز، حضرت آقا به گزارش هایی که به ایشان مبنی بر ترغیب جوانان کشور به مهاجرت و خروج از کشور توسط عناصری در دانشگاهارسیده اشاره کردند. ایشان، مهاجرت برای تحصیل را مسئله ای عام دانستند اما تاکید کردند این افرادی که نخبگان را ترغیب به ترک کشور می کنند خیانتکار هستند و باید جلوی این افراد گرفته شود اما مانعی ندارد که دانشجویان و نخبگان برای علم آموزی به سایر کشورها بروند.

وی با تاکید بر اینکه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری گزارشی در خصوص اخرین وضعیت شرکتهای دانش بنیان ارائه کرد، گفت: در این گزارش اشاره شد که ۷هزار شرکت دانش بنیان خلاق در کشور فعالیت می کنند و مقام معظم رهبری در واکنش به این میزان، به رعایت کیفیت شاخص های ارزیابی شرکت های دانش بنیان و حمایت و محصولات دانش بنیان تاکید کردند.

مشاور معاون علمی و فناوری افزود: در واقع ایشان به سخت گیری در کیفیت و شاخص های ارزیابی شرکتها تاکید کردند و گفتند «این موضوع باید در دستور کار باشد» و سهل گیری و کاهش کیفیت برای افزایش کمیت در تعداد شرکتها را منع کردند.

کرمی عنوان کرد: حضرت آقا نیز به موضوع توجه و حمایت از کالاهای ایران ساخت اشاره کردند و بر اینکه «دولت با بازارسازی برای این محصولات در داخل و خارج و برداشتن موانع تولید حامی باشند» نیز تاکید داشتند.

وی ادامه داد: ایشان خطاب به تولید کنندگان ایران ساخت نیز گفتند «تولیدکنندگان باید دقت کنند که کیفیت کالاهای ایران ساخت پایین نیاید»؛ از طرفی نیز قیمت آنها بیهوده و بدون دلیل بالا نرود».

مشاور معاون علمی و فناوری با بیان اینکه رهبری «موانع تولید، رشد و توسعه را مانع فرهنگی دانستند»، گفت: ما باید با «ما می توانیم» بایستیم و امید و اعتماد را به آینده تزریق کنیم.

کرمی ادامه داد: در مجموع، صحبتهای مقام معظم رهبری و نخبگان، نگاه به آینده و امیدوارانه بود رهبری به صراحت در خصوص بالا بودن استعداد و ظرفیت ایرانی ها نسبت به متوسط این استعداد در کشورهای دیگر گفتند این ادعا نیست و ثابت شده است و خیلی ها می خواهند که از این ظرفیت ها استفاده نشود یا این نخبگان مهاجرت کنند.

وی در خصوص حس و حال دیدار مقام معظم رهبری گفت: حس و حال من بعد از دوسال هم مانند سایر اعضای شرکت کننده و نخبگان حاضر در جلسه وصف نشدنی بود اما این توفیق را داشتیم که این دیدار به همراه نخبگان کشور محقق شود.