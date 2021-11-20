گفتگوی رئیس رژیم صهیونیستی با ولیعهد أبوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی یک پیام تصویری با «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی برقرار کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این پیام تصویری دریافت جایزه «پژوهشگر علمی» از سوی انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک را به ولیعهد ابوظبی تبریک گفت.

رئیس رژیم صهیونیستی خطاب به ولیعهد ابوظبی گفت: تصمیمات شما در خصوص صلح در منطقه یک نقطه تحول محسوب می شود! من از جانب خود و اسرائیل به شما تبریک می گویم.

این مقام اسرائیلی در جریان گفتگو با ولیعهد ابوظبی ادعاهایی را نیز مطرح کرد که از جمله آنها می توان به تلاش تل آویو برای برقراری صلح در منطقه اشاره کرد!

گفتنی است، حدود ۲ ماه پیش انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک اعلام کرد که جایزه «پژوهشگر علمی» را به شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی اعطاء کرده است.