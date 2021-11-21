انجام عملیات مشترک برای رفع آسیب های اجتماعی محله هرندی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله در حاشیه حضور امروز خود در شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: بسیج اصالتاً متولد شد برای رفع تهدید یعنی آن زمانی که تهدیدات مردم را در بر گرفته بود امام خمینی (ره) بسیج را تأسیس کردند. بسیج تجربه زیادی برای رفع مشکلات دارد و علت آن ظرفیت مردمی بسیج است.

وی افزود: در موضوع آلودگی هوا و دیگر موضوعات اعلام آمادگی کرده ایم و گروه‌های تخصصی در بسیج داریم. به لحاظ اینکه برخی از این مشکلات زمان بر است و با توجه با وجود متخصصان خوب در بسیج، آمادگی خود را برای رفع مشکلات در حوزه آلودگی هوا و ترافیک اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی شهر تهران بیان کرد: متأسفانه در تهران چند محله آسیب دیده داریم. اخیراً بسیج با تجربیات خود یک قرارگاه برای ۶ محله آسیب دیده تهران ایجاد کرده و قرار است با ظرفیت‌های خود به ویژه گروه‌های جهادی از ۵ آذر ماه اولین عملیات مشترک در همه عرصه‌ها در محله هرندی آغاز شود.