زیرساخت حذف ارز ترجیحی فراهم نیست /سه راهکار برای مدیریت حذف ارز

حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی بیان کرد: الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نشود و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می دهد.

وی افزود: نخست اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه در گردش واحدهای مرغداری افزایش می یابد و مرغداران توان جبران آن را ندارند. بنابراین دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا این مسئله جبران شود.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت مرغ حداقل ۲.۵ برابر افزایش می یابد، گفت: این مسئله در بازار بر روی بحث عرضه و تقاضا تأثیر جدی خواهد داشت و میزان مصرف را به شدت کاهش می دهد. بنابراین مرغ وارد بازار می شود اما خریدار ندارد. در چنین شرایطی یا باید این محصول را صادر کنیم و یا اقدام به ذخیره سازی آن نماییم که در حال حاضر هیچ کدام از این ظرفیت ها را نداریم و بستر آن فراهم نیست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی برای سویا و ذرت عوارض وارداتی وضع شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون عوارض وارداتی سویا ۲۰ درصد و ذرت ۱۰ درصد است که باید این عوارض واردات هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تأکید کرد: زیرساخت هایی که در حوزه تولید جوجه یک روزه و مرغ ایجاد شده امکان تعطیلی ندارد و ما نمی توانیم تولید را کاهش دهیم در عین حال برای مازاد تولید نیز برنامه نداریم و اگر با مازاد مواجه شویم، قیمت محصول تولیدی ما با قیمت های جهانی هم خوانی ندارد. بنابراین عملاً امکان صادرات نداریم و در چنین شرایطی دولت باید جوایز صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

سه راهکار برای مدیریت حذف ارز ترجیحی

وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک ها کارتهای الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می شوند.

اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: قبول داریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور بوده و در آن انحراف اتفاق افتاده است اما عمده این مسئله ناشی از نبود نظارت بوده و اگر نظارت درست و دقیقی در روند کار وجود داشت شاهد این حجم از انحرافات نبودیم.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله ای انجام دهد. مثلا در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.

این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاریها رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد.