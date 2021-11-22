به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در ۵ هفته ابتدایی مسابقات لیگ برتر به ۳ پیروزی و ۲ تساوی دست یافت تا یکی از تیمهای شکست ناپذیر مسابقات تا پایان هفته پنجم باشد. آبیپوشان در این ۵ بازی ۵ بار به گل رسیدهاند که این آمار خوبی برای خط حمله آنها نیست و تنها یک بار گل دریافت کردهاند که این آماری خیلی خوب برای خط دفاعی شأن به حساب میآید.
تنها گل خورده این تیم نیز در آخرین ثانیههای دیدار مقابل فجر سپاسی بود که بر اثر لیز خوردن پای دروازهبان در زمین ناهموار و لغزنده حافظیه هنگام خروج از دروازه رقم خورد تا شاگردان مجیدی نخستین امتیازات فصل را در آن بازی از دست بدهند.
استقلالیها در حالی به لحاظ آماری بهترین عملکرد را در خط دفاعی دارند که نگاهی به دیدارهای آنها این واقعیت را مشخص میکند که در ساختار دفاعی هنوز مشکلاتی دارند که باید برای حفظ موقعیت خوب در بالای جدول، ناچار به برطرف کردن آن هستند. چون در این صورت احتمال اینکه در بازیهای آینده از این محل آسیب دیده و امتیازاتی را از دست بدهند وجود دارد.
به آخرین بازی آبیپوشان در لیگ باز میگردیم که دیدار مقابل نساجی بود. دیداری که بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید، اما میتوانست گل یا گلهایی داشته باشد.
شاگردان مجیدی در اکثر دقایق این دیدار توپ و میدان را در اختیار داشتند و به لحاظ مالکیت توپ، برتری کاملاً محسوسی نسبت به حریف داشتند که منجر به خلق چند موقعیت روی دروازه سرخپوشان مازندران شد. موقعیتهایی که هیچیک از آنها تبدیل به گل نشد. اما در نقطه مقابل مشاهده میشود که دست نساجی هم در این بازی بالا نبود و اگر آنها هم بدشانس نبودند، در یک یا چند موقعیت امکان رسیدن به گل را داشتند.
نساجی با اتخاذ شیوه دفاع-ضد حمله، تنها روی سرعت مهاجمان خودی حساب نکرده بود. الهامی با آنالیز خوبی که از استقلال داشت روی کندی مدافعان، فاصله بین هافبکهای دفاعی و مدافعان مرکزی و عدم هماهنگی کلی بین ۵ بازیکن فاز دفاعی نیز حساب خاصی باز کرد و با همین آنالیز در چند نوبت هم تا آستانه رسیدن به دروازه آبیپوشان پیش رفت؛ که شاخصترین موقعیتهای از دست رفته نساجی به شاهکار دروازهبان جوان آبیپوشان در ربودن توپ از روی پای آل کثیر و عبور توپ از روی پای کریم اسلامی در دهانه دروازه خالی اشاره کرد.
دروازه استقلال در دیدارهای گذشته مقابل هوادار، تراکتور، ذوب آهن و فجر سپاسی هم با خطراتی مواجه شده بود که البته تنها یک بار این فرصتها تبدیل به گل شده بود.
مجیدی اگر میخواهد تیمش همچنان در نقش یک مدعی در بالای جدول باقی بماند و برای قهرمانی بجنگد، باید فارغ از آماری که در گل خورده برای تیمش به جا مانده، مشکلات ساختار دفاعی تیمش را از بین ببرد تا در دیدارهای پیش رو به خصوص با تیمهای مدعی، کمتر موقعیت گل به مهاجمان بدهد.
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