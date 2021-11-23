خطر ابتلای جنین به کووید ۱۹ از طریق مادر کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زی نیوز، مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه کالج لندن انجام شد نشان داد که برخی از اندام‌های جنین، مانند روده، نسبت به سایر اعضا مستعد ابتلاء به عفونت هستند.

با این حال، محققان می‌گویند احتمال آلوده شدن جنین به ویروس کووید ۱۹ بسیار محدود است، زیرا جفت به عنوان یک سپر بسیار مؤثر و محافظ عمل می‌کند و شواهد نشان می‌دهد که عفونت جنینی که به عنوان انتقال عمودی شناخته می‌شود، بسیار غیر معمول است.

دکتر «ماتیا گرلی»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «یافته های ما توضیح می‌دهد که عفونت بالینی جنین در دوران بارداری امکان پذیر است اما امری شایع نیست و این برای والدین در انتظار فرزند آرامش بخش است.»

در این مطالعه، محققان اندام‌های مختلف جنین و بافت جفت را که از طریق بانک زیستی در دسترس است بررسی کردند.

این تیم وجود گیرنده‌های پروتئینی، ACE۲ و TMPRSS۲ را مورد بررسی قرار دادند که برای عفونت و انتشار کروناویروس مورد نیاز است.

محققان دریافتند که روده و کلیه تنها اندام‌های جنینی بودند که هر دو ACE۲ و TMPRSS۲ را داشتند.

از آنجایی که کلیه جنین از نظر آناتومیک در برابر قرار گرفتن در معرض ویروس محافظت می‌شود و بنابراین کمتر در معرض خطر عفونت قرار دارد، تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که ویروس کووید می‌تواند جنین را از طریق روده و از طریق بلع مایع آمنیوتیک جنین آلوده کند، کاری که نوزاد متولد نشده به طور طبیعی برای دریافت مواد مغذی انجام می‌دهد.

پس از تولد، گیرنده‌های ACE۲ و TMPRSS۲ به صورت ترکیبی در سطح سلول‌های روده انسان و همچنین ریه وجود دارند. اما در کودکان کوچک‌تر به نظر می‌رسد که روده مهمترین عامل عفونت ویروسی است.

به گفته محققان، واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در بارداری ایمن و بی‌خطر شناخته شده است و احتمال عفونت کروناویروس را به میزان بسیار پایین کاهش می‌دهد.