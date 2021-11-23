اجرای طرح «راهیان پیشرفت» با استقبال دانشجویان فارس مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسفی در نشست با مسئولان دفاتر و حوزه‌های بسیج دانشجویی فارس از اعزام دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های استان به اردوهای راهیان پیشرفت خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان استان فارس از این طرح استقبال گسترده و از صنایع، کارخانه‌ها و شرکت‌های مرتبط با رشته‌های تحصیلی خود بازدید کردند.

وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جوانان نسبت به آینده میهن اسلامی در گام دوم انقلاب، هدف از طرح راهیان پیشرفت را تقویت روحیه خودباوری و ما می‌توانیم در میان دانشجویان برشمرد و تصریح کرد: در این طرح و بازدیدها، دانشجویان با فرصت‌ها و توانمندی‌های صنایع در رشته‌های تحصیلی خود آشنا شده و بر اساس دانش علمی خود پیشنهاداتی به شرکت‌ها و صنایع برای توسعه آنها ارائه می‌کنند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس با تاکید بر نتایج مهم و اثر بخش طرح راهیان پیشرفت، از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان خواست تا تسهیلگر برگزاری این اردوها باشند.

یوسفی اضافه کرد: صاحبان صنایع شرکت‌ها و کارخانه‌های برخوردار از یک نوآوری و ابتکار و همچنین متقاضی میزبانی از دانشجویان، می‌توانند در ارتباط با مدیریت پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی فارس آمادگی خود را اعلام کنند.