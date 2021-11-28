۲۵ تکواندوکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی تکواندو به منظور حضور در بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ – چین، شنبه ششم آذرماه و با حضور ۶۲ تکواندوکار در خانه تکواندو برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور نفرات اول و دوم مسابقات آزاد کشوری، منتخبین کادر فنی، مدال آوران طلایی دهمین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، مدال آوران طلایی سی و یکمین دوره مسابقات جام فجر، فینالیست‌های سومین دوره مسابقات آزاد آسیا، مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ - لبنان و مدال آوران بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ - آرژانتین انجام شد که در نهایت ۲۵ نفر جواز حضور در اردو را کسب کردند.

نفرات اول و دوم اوزان هشتگانه:

مهدی حاجی موسایی (البرز)، حسین لطفی (تهران)، محمدصادق دهقانی (البرز)،متین رضایی (تهران)،محمدحسن پلنگ افکن (مازندران)، طوفان ابراهیمی (البرز)،سروش احمدی (مازندران)،محمدحسین زاهدی (تهران)، سیدامید حسینی (البرز) امیرمحمد بخشی (آذربایجان شرقی)، محمدحسین یزدانی (اصفهان)، میرهاشم حسینی (آذربایجان شرقی)، مهدی جلالی (قزوین)، سهیل محمدیان (البرز)،علیرضا نادعلیان (مازندران)،سجاد مردانی (اصفهان)

منتخبین کمیته فنی:

سعید احسانی (تهران)، عرفان بزرگی (مازندران)،فرزان عاشورزاده (مازندران)، امیرسینا بختیاری (زنجان)، محمدمهدی عمادی (تهران)، دانیال بزرگی (مازندران)، علی اشکوریان (مازندران)، آرین سلیمی (کرمانشاه) و ابوالفضل عباسی (مازندران)

بر اساس اعلام کادر فنی در برخی اوزان سه یا چهار نفر دعوت شده اند که هفته آینده انتخابی درون اردویی برگزار خواهد شد و تعداد نفرات کمتر می‌شود؛ در نهایت ماه آینده نیز ۱۶ نفر در اردو باقی می‌مانند که ممکن است در برخی اوزان تغییر به وجود آید.

نفرات دعوت شده صبح فردا دوشنبه نهم آذرماه در فدراسیون تکواندو حضور پیدا کرده و تست PCR می‌دهند و پس از مشخص شدند نتیجه تست، اردو آغاز خواهد شد. همچنین صبح سه شنبه ۱۰ آذرماه، ملی پوشان تست آمادگی جسمانی را در محل آکادمی ملی المپیک را پشت سر می‌گذارند.