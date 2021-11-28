قرارداد گازی ایران و ترکمنستان احیا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در دیدار تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی کشورمان در ترکمنستان، ایجاد تحول در همه حوزهها به ویژه بخش اقتصادی، تجاری و بازرگانی را از اولویتهای اقتصادی دولت دانست و گفت: لازمه دستیابی به رونق اقتصادی و افزایش صادرات این است که شرایط موجود به خوبی بررسی شده و راهکارهای مناسبی برای رفع موانع و مشکلات، اتخاذ شود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت تسهیل فعالیت تجار و صادرکنندگان کشور به منظور رونق و توسعه صادرات، گفت: با حضور در تاجیکستان و اجلاس شانگهای بستر مناسبی برای توسعه روابط منطقهای کشور ایجاد شده است.
رئیسجمهور با تاکید بر رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه گفت: زیر ساختهای اقتصادی و تجاری مناسبی برای توسعه و ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه و منطقهای کشورمان وجود دارد و باید با تسهیل فعالیت تجار و صادر کنندگان در این مسیر گام برداریم.
رئیسی خاطرنشان کرد: با حضور در تاجیکستان و اجلاس شانگهای بستر مناسبی برای توسعه روابط منطقهای کشور ایجاد شده است و شاهد گشایشهای خوبی در زمینه ارتقای سطح روابط تهران و دوشنبه هستیم.
وی گفت: مشکل جدی و خاصی در توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد و با پیگیری و تعامل دوسویه و درک متقابل میتوان ضمن رفع مشکلات موجود، گامهای موثری در مسیر تقویت و تحکیم روابط برداشت.
رئیسجمهور با اشاره به گفتگو با همتای ترکمنستانی خود در زمینه توسعه روابط دوجانبه در بخشهای مختلف از جمله در بخش گاز و ترانزیت، اظهار داشت: امروز با پیگیریهای انجام شده، ترکمنستان اطمینان یافته که دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات و موانع موجود اراده جدی دارد.
وی تصریح کرد: قرارداد گازی ایران و ترکمنستان حتماً احیا خواهد شد.
رییسی گفت: کشورهای منطقه و همسایه به خاطر اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی، ترجیح میدهند با جمهوری اسلامی ایران همکاری و رابطه داشته باشند و در این زمینه باید موانع فعالیت تجار و صادرکنندگان برطرف شود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بازرگانان و صادرکنندگان کشورمان نباید در مسیر فعالیتهای خود با مشکل اداری و بروکراسی، مواجه باشند لذا دولت مصمم است تحولی در ساختارهای اداری کشور ایجاد کند تا تسهیل کننده فعالیت صادرکننده باشد.
وی همچنین بر تلاش برای اجرای موافقتنامههای همکاری سازمان اکو تاکید کرد و گفت: با جدیت موضوع اجرای موافقتنامههای همکاری را پیگیری خواهیم کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این زمینه باید باز نگاهی در روند امور انجام شود تا رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تجار، خسارتی برای آنان نداشته باشد.
رئیسی گفت: متاسفانه برخی از مسائل با کشورهای همسایه به خاطر عدم پیگیری به موقع، به مشکل تبدیل شده است و مصمم هستیم ضمن حل این مشکلات، از تکرار چنین مواردی جلوگیری کنیم.
در این دیدار مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در سخنانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی سفر حجتالاسلام رئیسی به تاجیکستان و دیدار و گفتگو با رئیسجمهور این کشور، اظهار داشت: پس از این سفر گشایشهای اقتصادی قابل توجهی در مناسبات و همکاریهای اقتصادی تهران و دوشنبه ایجاد شده است و ضمن رفع موانع و مشکلاتی که در روابط دو کشور ایجاد شده بود، شاهد ارتقاء حجم تبادلات اقتصادی دو کشور هستیم.
همچنین تعدادی از تجار و بازرگانان کشورمان در سخنانی مشکلات، دغدغهها و پیشنهادات خود را برای تقویت فعالیتهای تجاری خود بیان کردند و رییس جمهور دستور داد بلافاصله پس از سفر، مشکلات مطرح شده بررسی و برطرف شود.
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