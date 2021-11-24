به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی منطقهای اکو که از شنبه هفته آینده در پایتخت ترکمنستان برگزار خواهد شد، عازم عشقآباد میشود.
براساس این گزارش، پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۷ آذر ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد و این کشور رییس دورهای اکو خواهد بود.
اجلاسیه پانزدهم این سازمان، به صورت حضوری است گرچه چهاردهمین اجلاس سران اکو اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد و پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت.
شعار چهاردهمین نشست سران اکو نیز «همکاری اقتصادی منطقهای در دوران پسا کرونا» بود.
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