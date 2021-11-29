تئاتر پیشران سایر هنرهاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بحرالعلومی شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر اردبیل اظهار کرد: برگزاری جشنواره استانی تئاتر به عامل همگرایی و همدلی بیشتر اصحاب هنر نمایش و تئاتر منجر شده تا بعد از رکورد دو ساله رونق مجدد سالنهای نمایش را شاهد باشیم.
وی از تئاتر به عنوان هنر جامع و کامل یاد و خاطرنشان کرد: اگر تئاتر و نمایش رونق یابد به دنبال خود رونق و توسعه سایر هنرها را نیز به همراه خواهد داشت که از همین روی تئاتر را پیشران سایر هنرها میدانیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل روزهای خوش هنر نمایش را به فعالان این عرصه نوید داد و بیان کرد: با گذشت ۹ ماه از سال چهار جشنواره تئاتر در شهرستانهای مختلف برگزار شده و یا در مرحله برگزاری است.
بحرالعلومی تصریح کرد: جشنواره تئاتر مغان در بیله سوار و جشنواره خلخال در این شهرستان در ماههای گذشته برگزار شد و این سومین رویداد هنر نمایش است که با حضور هشت گروه نمایشی در اردبیل و به مدت سه روز برگزار شد.
وی ادامه داد: تا یک ماه آینده جشنواره منطقهای مشکین شهر برگزار میشود تا در کمتر از ۹ ماه برگزاری چهار جشنواره تئاتر را شاهد باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل خروجی این جشنوارهها را افزودن بر شور و اشتیاق هنرمندان و اهالی تئاتر در خلق آثار ارزشمند توصیف کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا این هنر با اصالت را مورد حمایت قرار داده و زمینه حضور قدرتمندانه دو نمایش برتر استان را در جشنواره بین المللی فجر فراهم کنیم.
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