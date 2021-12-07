به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری در مراسم تقدیر از برترین های کنکور سراسری که شب گذشته در برج میلاد برگزار شد با مرور بخشی از خاطرات شهید عباس دوران پیش از آخرین عملیات و شهادت گفت: چه شد که اکنون شهید دوران را بهترین خلبان فانتوم و گوهری ارزنده می دانند؛ ایمان، وطن پرستی و از همه مهم تر از خودگذشتگی فراتر از مهارت و تخصص، باعث می شود یک فرد، نخبه‌ای مبرز باشد.

وی با تاکید بر این که نخبه برای کشورش هزینه می‌دهد ادامه داد: ممکن است هر کدام از ما، ادعای وطن پرستی داشته باشیم اما آیا حاضر به پرداخت هزینه اش هستیم! کسانی هستند که ممکن است ادعای نخبگی کنند و چنین جراتی نداشته باشند. وجه منحصر به فرد یک نخبه در همین از خود گذشتگی است.

ستاری بزرگ‌ترین ویژگی جوانان را نوآوری آنان دانست و گفت: یکی از بزرگترین نوآوری های خداوند، مرگ است چراکه با جایگزین شدن روح های دیگر، جوانی نوآور، مبتکر و با دانش روز متولد می شود و جانی تازه را به جامعه تزریق می کند.

وی با اشاره به ضرورت اثربخشی نخبه در جامعه پیرامونی ادامه داد: باید ببینیم اگر یک کلیپ یک دقیقه ای یا سه دقیقه ای از زندگی مان ساخته شود، چه چیزی قرار است به نمایش در آید. باید ببینیم چه ادای دینی کرده‌ایم به مردمی که با هزینه های آنان تحصیل کردیم و درس خواندیم. چگونه جبران می کنیم رنج آن بازنشسته‌ای که با مالیات خود به آموزش ما یاری رساند یا شهدایی که برای حفظ امنیت ما به شهادت رسیدند. آنان هزینه کردند چون تصور می کردند جوانان، این کشور را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می کنند. بنابراین باید جبران‌کننده بخش کوچکی از زحمات مردم این سرزمین باشیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ضرورت به کار بستن خلاقیت‌ها گفت: جوانانی که ابتدای راه هستند و نوآوری را همراه خود دارند بسیار ارزشمند هستند و باید این نوآوری، ارمغانی ارزنده برای کشور باشد.

وی این تحول آفرینی و راهکارهای خلاقانه را در ارتقای کشور ضروری دانست و گفت: جوان مستعد باید به این فکر باشد که چگونه با نوآوری به تحول آفرینی برسد و چه مسیر غلطی را اصلاح کند. اصلاح این مسیرها و پیاده‌سازی نوآوری نیازمند صرف هزینه است و اگر اهل آن نیستیم نباید ادعا کنیم. اما در صورت علاقمندی به خانواده و کشور، باید بایستیم و از پرداخت هزینه هایش نهراسیم.

ستاری ادامه داد: این انتظاری است که کشور، از یک جوان دارد و باید راه برای تحقق این نوآوری و تحول آفرینی هموار شود.

وی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها برای بروز نوآوری‌ها در کشور گفت: طی سال‌های اخیر، در حوزه علم و فناوری اتفاقات خوبی افتاده و شرکت های دانش بنیان، خلاق، مراکز نوآوری و شتابدهنده‌های نوآوری به مامنی برای بروز نوآوری‌های جوانان تبدیل شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تحول در باور و فرهنگ جامعه نسبت به بزرگ‌ترین سرمایه خود یعنی خلاقیت نیروی انسانی را یکی از ارزنده‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر دانست و گفت: اکنون این باور و فرهنگ ایجاد شده است که جامعه به نوآوری یک جوان و ایده هایش اهمیت بدهد و آن را ارزش بداند.این فرهنگ در حال ترویج روزافزون است.

وی خطاب به برترین های کنکور گفت: ان شالله شما جوانان جزو کسانی باشید که این فرهنگ را تحقق می بخشید.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، استخدام را بزرگ ترین خیانتی دانست که به جوان و خلاقیت انها می شود و بیان کرد: اگر می خواهیم نوآوری را به عمل برسانیم، باید به فکر کارآفرینی، نوآوری و تحول باشیم و بتوانیم نانی را بر سر سفره ای بیاوریم. غایت یک ذهن بدون محدودیت و خلاق، چیزی فراتر از استخدام است. خوشبختانه زیست بوم نوآورانه ای در کشور ایجاد شده تا جوانان به مسیر بروز و شکوفایی خلاقیت‌هایشان رهنمون شوند.

ستاری، نوآوری جوانان را آینده‌ساز و چراغ راه فردای کشور دانست و گفت: جوانان آینده کشور را در دست دارند و باید برای تاثیرگذاری به این بیاندیشند که بر روی شانه چه کسانی ایستادند تا موفق شدند. باید در مسیر کمک به این کشور گام برداریم و امیدواریم این مسیر برای جوانان عزیزمان هرچه بیش تر روشن شود.