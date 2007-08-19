رقابت با "آی فن" همچنان ادامه دارد !

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از شرکت های تولید کننده تلفن همراه پس از ورود "آی فن" به بازار در راه رقابت با این محصول اپل تصمیم به ارائه تلفن های همراهی با قابلیت های مشابه کردند. پس از سامسونگ و نوکیا به نظر می رسد اکنون نوبت ال جی است که محصول جدید خود را معرفی کند.

این تلفن همراه جدید که LG U990 نام دارد در برخی از بازارها با عنوان KU990 عرضه می شود. U990 یک تلفن همراه مجهز به صفحه لمسی 3 اینچی با وضوح تصویر 400 در 240 پیکسل و 262 هزار رنگ است.

این مدل یک دوربین 5 مگاپیکسلی مجهز به لنزهای "اشنایدر کروزناخ" دارد. کنترل دستی زوم دیجیتال این دوربین توسط حلقه مخصوصی که دور لنز را گرفته امکانپذیر است.

براساس گزارش کاتاوب، این حلقه کوچک همچنین عملکردهای یک تلفن را هم انجام می دهد.

دوربین این تلفن همراه توانایی ضبط 120 تصویر ویدیویی در هر ثانیه را دارد و امکان تولید کلیپ های با حرکت آهسته را برای کاربر فراهم می کند.

U990 دارای یک وب مروگر کامل همراه با حمایت تماس های تلفنی و پشتیابی صوتی تصویری است. موسیقی در این تلفن همراه در فرمت "های- فای" ارائه می شود. به خاطر حمایت بلوتوث استریو کاربر می تواند موسیقی های مورد علاقه خود را با هدفن های بی سیم نیز گوش کند.

شرکت ال جی برای این تلفن همراه یک حافظه داخلی 170 مگابایتی در نظر گرفته است که این حافظه قابلیت ارتقا با کارت حافظه میکرو اس دی را دارد.