اقدامات بی سابقه در صورت حمله به اوکراین در انتظار مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتدپرس، «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسسون اجرایی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه به روسیه هشدار داد که چنانچه تصمیم به حمله به اوکراین داشته باشد، این اتحادیه مجموعه ای از تحریم های اضافه را برضد مسکو اعمال خواهد کرد.

فون درلاین در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در مورد این موضوع، گفت که اتحادیه اروپا فراتر از تشدید و گسترش تحریم‌های موجود، می‌تواند «اقدامات بی‌سابقه‌ای با عواقب جدی برای روسیه» اتخاذ نماید.

وی در همین رابطه به پارلمان اروپا گفت که به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ و همچنین اقدامات تهاجمی تری که غرب از آن زمان تاکنون شاهدش بوده است، تحریم‌های اقتصادی از قبل بر بخش های مالی، انرژی و دیگر بخش‌های روسیه اعمال شده است.

رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اما درباره ماهیت و کم و کیف تحریم های جدید اضافی، جزئیاتی را ارائه نکرد.

آسوشیتدپرس در ادامه آورده است که در پیش‌نویس نتیجه‌گیری برای نشست روز پنج‌شنبه رهبران اتحادیه اروپا، ۲۷ کشور قول می‌دهند که «هر گونه تجاوز نظامی بیشتر به اوکراین، عواقب عظیم و هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت». اتحادیه اروپا هرگونه بسته تحریمی را با ایالات متحده و انگلیس هماهنگ خواهد کرد.

اگرچه برخی کشورها مدعی حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین هستند، برخی دیگر مانند فرانسه و آلمان معتقدند هنوز زمان برای کار دیپلماسی وجود دارد.

فون در لاین در این باره گفت: مهمتر از همه، من از روسیه می‌خواهم که تنش‌زدایی کند، کانال‌های دیپلماتیک را دنبال کند و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.

اظهارات فون درلاین در پی هجمه رسانه ای غرب مبنی بر گزارش تجمع نیروهای روسی در مرز این کشور با اوکراین جهت حمله به کی یف، مطرح می شود.

پیشتر «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرده بود که واشنگتن در حال بررسی اعزام نظامیان به اروپای شرقی در صورت متشنج شدن اوضاع درباره اوکراین، است.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد که اظهارات مقامات کاخ سفید در مورد اعزام احتمالی پرسنل نظامی به اروپای شرقی به ترس، هراس و احساسات بدخواهانه ضد روسیه در کی‌یف دامن می‌زند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی تماسی ویدئویی با «جو بایدن» همتای آمریکایی‌اش، این مسئله را مشخص کرده است که نظامیان روسیه که در نزدیکی مرزهای این کشور با اوکراین و داخل خاک روسیه هستند، تهدیدی برای هیچ کسی محسوب نمی‌شوند.

از زمان شروع کارزار رسانه‌ای در مورد ادعای تهاجم روسیه، مسکو بارها تاکید کرده است که قصد حمله به کسی را ندارد. در حالی که کشورهای غربی نسبت به تجمع نظامیان روسیه در نزدیکی مرز اوکراین ابراز نگرانی کردند، کرملین استدلال کرد که این ناتو است که با انتقال تجهیزات نظامی خود به اوکراین باعث نگرانی مسکو شده است.