زانوی قهرمان کشتی آسیا جراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابراهیمی دارنده ۲ مدال طلای آسیا و یکی از مدعیان وزن ۹۲ کیلوگرم که در لیگ برتر کشتی آزاد برای تیم صنایع مازندران به میدان رفت شب گذشته زانوی راست خود را به تیغ جراحان سپرد.

رضا یزدانی دارنده ۲ مدال طلا و ۲ برنز جهان، هادی حبیبی قهرمان آسیا، مسعود نصیری از کشتی‌گیران سابق کشور به‌عنوان اعضای کادر فنی تیم صنایع مازندران بلافاصله پس از جراحی محمدجواد ابراهیمی در بیمارستان حاضر و پیگیر وضعیت و حال قهرمان کشتی آسیا شدند.

مجتبی جواد ابراهیمی، برادر و مربی وی درباره آخرین وضعیت ملی‌پوش کشورمان گفت: محمدجواد با وجود مصدومیتی که در لیگ برایش به وجود آمد اما از آنجا که نسبت به تیمش تعهد داشت تصمیم گرفت تا آخرین لحظه تیم صنایع را همراهی کند.

وی تصریح کرد: زانوی راست محمدجواد توسط دکتر کیهانی جراحی شد که به لطف خدا عمل خوب و موفقیت‌آمیزی بود و امیدوارم برادرم با بهبودی هر چه سریع‌تر همچنان بتواند جزو مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی برای رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی سال آینده باشد.

مرحله نیمه‌نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز ۱۹ آذرماه در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی برگزار شد که در پایان تیم‌های صنایع مازندران، فولادین ذوب آمل، شرکت داروسازی سهند ارس و دانشگاه آزاد اسلامی مازندران به عناوین اول تا چهارم رسیدند.