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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۴۰

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری:

خسارتی از زلزله «چلگرد» گزارش نشده است

خسارتی از زلزله «چلگرد» گزارش نشده است

شهرکرد- مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون از زلزله «چلگرد» خسارتی گزارش نشده است.

خسرو کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساعت ۵۳ دقیقه بامداد چهارشنبه زلزله‌ای به قدرت ۴.۵ ریشتر حوالی «چلگرد» را لرزاند، اظهار کرد: سه تیم امدادی در منطقه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه چند تیم ارزیاب بنیاد مسکن استان در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کوهرنگ حضور دارد، عنوان کرد: در ساعات نخست وقوع این زلزله عملیات ارزیابی شروع شد که تا کنون هیچگونه خسارت جانی مالی گزارش نشده است.

مدیر کل بحران چهارمحال و بختیاری به صعب العبور بودن منطقه اشاره کرد و ادامه داد: عملیات ارزیابی در این منطقه ادامه دارد.

کیانی با بیان اینکه قدرت زلزله بالا بوده است، گفت: زلزله شب گذشته در شهرستان‌های «اردل» و «فارسان» احساس شده است.

کد مطلب 5375930

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