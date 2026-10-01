روانبخش: حضور مردم در میدان نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش عصر پنجشنبه در دیدار با مدیران مواکب استان قم با اشاره به تحولات اخیر و نقش نیروهای حاضر در میدان اظهار کرد: دستاوردهای به‌دست‌آمده نتیجه همراهی و فعالیت مشترک میدان و رزمندگان است و این حضور باید تداوم داشته باشد.



وی با تأکید بر ضرورت استمرار این همراهی افزود: آنچه در عرصه‌های مختلف به دست آمده حاصل کار مشترک نیروهایی است که در میدان حضور داشته‌اند و استمرار این روند نیازمند حفظ حضور و نقش‌آفرینی نیروهای فعال در صحنه است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی در داخل کشور ادامه داد: دشمن در پی آن است که با راه‌اندازی آشوب‌های خیابانی، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و از ظرفیت‌های داخلی برای تحقق اهداف خود بهره بگیرد.



روانبخش بر اهمیت حفظ حضور در میدان تأکید کرد و گفت: اگر میدان خالی شود، دشمن جای ما را در خیابان خواهد گرفت و از این رو نباید عرصه حضور و نقش‌آفرینی نیروهای فعال خالی بماند.



وی توجه به مسائل جامعه را در کنار استمرار حضور نیروهای فعال در میدان ضروری دانست و بر اهمیت نقش‌آفرینی مستمر در شرایط کنونی تأکید کرد.



روانبخش در این دیدار بر ضرورت حفظ حضور و توجه به مسائل جامعه تأکید کرد و استمرار نقش‌آفرینی نیروهای فعال را مورد توجه قرار داد.



این دیدار با حضور جمعی از مدیران مواکب استان قم برگزار شد و موضوعات مرتبط با فعالیت مواکب و مسائل پیش روی این مجموعه‌ها مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.



در این نشست همچنین دیگر نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و درباره موضوعات مرتبط با فعالیت مواکب با مدیران این مجموعه‌ها گفت‌وگو کردند.



حاضران در این دیدار ضمن بررسی مسائل و برنامه‌های مرتبط با فعالیت مواکب، درباره نحوه استمرار این فعالیت‌ها و موضوعات مورد اهتمام مدیران مواکب به تبادل نظر پرداختند.



در پایان این نشست نیز مسائل و برنامه‌های مرتبط با فعالیت مواکب میان مدیران این مجموعه‌ها و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.