روانبخش: حضور مردم در میدان نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش عصر پنجشنبه در دیدار با مدیران مواکب استان قم با اشاره به تحولات اخیر و نقش نیروهای حاضر در میدان اظهار کرد: دستاوردهای بهدستآمده نتیجه همراهی و فعالیت مشترک میدان و رزمندگان است و این حضور باید تداوم داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این همراهی افزود: آنچه در عرصههای مختلف به دست آمده حاصل کار مشترک نیروهایی است که در میدان حضور داشتهاند و استمرار این روند نیازمند حفظ حضور و نقشآفرینی نیروهای فعال در صحنه است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی در داخل کشور ادامه داد: دشمن در پی آن است که با راهاندازی آشوبهای خیابانی، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و از ظرفیتهای داخلی برای تحقق اهداف خود بهره بگیرد.
روانبخش بر اهمیت حفظ حضور در میدان تأکید کرد و گفت: اگر میدان خالی شود، دشمن جای ما را در خیابان خواهد گرفت و از این رو نباید عرصه حضور و نقشآفرینی نیروهای فعال خالی بماند.
وی توجه به مسائل جامعه را در کنار استمرار حضور نیروهای فعال در میدان ضروری دانست و بر اهمیت نقشآفرینی مستمر در شرایط کنونی تأکید کرد.
روانبخش در این دیدار بر ضرورت حفظ حضور و توجه به مسائل جامعه تأکید کرد و استمرار نقشآفرینی نیروهای فعال را مورد توجه قرار داد.
این دیدار با حضور جمعی از مدیران مواکب استان قم برگزار شد و موضوعات مرتبط با فعالیت مواکب و مسائل پیش روی این مجموعهها مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین دیگر نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و درباره موضوعات مرتبط با فعالیت مواکب با مدیران این مجموعهها گفتوگو کردند.
حاضران در این دیدار ضمن بررسی مسائل و برنامههای مرتبط با فعالیت مواکب، درباره نحوه استمرار این فعالیتها و موضوعات مورد اهتمام مدیران مواکب به تبادل نظر پرداختند.
در پایان این نشست نیز مسائل و برنامههای مرتبط با فعالیت مواکب میان مدیران این مجموعهها و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قم-نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر استمرار حضور مردم در قم گفت: دشمن در تلاش است با ایجاد ناآرامیهای داخلی از ظرفیتهای جامعه برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش عصر پنجشنبه در دیدار با مدیران مواکب استان قم با اشاره به تحولات اخیر و نقش نیروهای حاضر در میدان اظهار کرد: دستاوردهای بهدستآمده نتیجه همراهی و فعالیت مشترک میدان و رزمندگان است و این حضور باید تداوم داشته باشد.
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