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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹

مامور انتظامی متخلف در کردستان بازداشت و روانه زندان شد

مامور انتظامی متخلف در کردستان بازداشت و روانه زندان شد

سنندج- دادستان نظامی استان کردستان از بازداشت یک مامور انتظامی در پی انتشار فیلم رفتار غیرقانونی با دو دانش‌آموز خبر داد و گفت: این مامور پس از طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امیری از برخورد قانونی با یک مامور انتظامی در پی انتشار فیلمی از رفتار غیرقانونی با دو دانش‌آموز خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از انتشار فیلم مربوط به رفتار غیرقانونی این مامور با دو دانش‌آموز، موضوع در دادسرای نظامی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

رضایت خانواده مانع رسیدگی قانونی نشد

دادستان نظامی استان کردستان افزود: با وجود اینکه پدر دانش‌آموزان نسبت به ماموران انتظامی اعلام رضایت کرده است، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، رسیدگی قضایی در چارچوب مقررات ادامه یافت.

امیری ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی، مامور انتظامی متخلف بازداشت و به زندان معرفی شد.

وی تأکید کرد: رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندان از اصول اساسی در عملکرد ضابطان و مأموران انتظامی است و در صورت وقوع تخلف، موضوع مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6964979

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