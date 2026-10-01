مامور انتظامی متخلف در کردستان بازداشت و روانه زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امیری از برخورد قانونی با یک مامور انتظامی در پی انتشار فیلمی از رفتار غیرقانونی با دو دانش‌آموز خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از انتشار فیلم مربوط به رفتار غیرقانونی این مامور با دو دانش‌آموز، موضوع در دادسرای نظامی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

رضایت خانواده مانع رسیدگی قانونی نشد

دادستان نظامی استان کردستان افزود: با وجود اینکه پدر دانش‌آموزان نسبت به ماموران انتظامی اعلام رضایت کرده است، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، رسیدگی قضایی در چارچوب مقررات ادامه یافت.

امیری ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی، مامور انتظامی متخلف بازداشت و به زندان معرفی شد.

وی تأکید کرد: رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندان از اصول اساسی در عملکرد ضابطان و مأموران انتظامی است و در صورت وقوع تخلف، موضوع مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.