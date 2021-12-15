به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی در جمع خبرنگاران در خصوص ابطال برگه معاینه فنی خودروهای دودزا توسط سیستم در اختیار پلیس راهور گفت: در خصوص بازدید و کنترل خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند نیز اقداماتی صورت گرفته است چرا که تا قبل از این خودروهایی که معاینه فنی اخذ می‌کردند دیگر کنترل نمی‌شدند و نظارتی بر آنها نبود.

وی ادامه داد: سامانه‌ای طراحی شده و هم اکنون در اختیار پلیس است به نام سامانه متحرک معاینه فنی که معاینه فنی خودروها را بررسی می‌کند و تاکنون با این سامانه ۹۷۵ دستگاه که معاینه فنی گرفته معاینه فنی آنها را باطل اعلام کرده‌ایم.

حمیدی بیان کرد: کار این سامانه بدین صورت است که پلیس خودروهایی که در ظاهر دارای نقص فنی هستند و با چشم دودزا بودن آنها را می‌بیند متوقف و آنها را بررسی می‌کند و اگر خودرویی دچار نقص باشد و دوربین‌ها بخاطر داشتن معاینه فنی این خودرو را جریمه نمی‌کنند پلیس با این دستگاه و سیستم آن را بررسی کرده و معاینه فنی خودروی مذکور باطل می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پایان گفت: اگر تعداد این سیستم‌ها افزایش پیدا کند تعداد خودروهایی که معاینه فنی دارند اما دارای نقص فنی هستند بیشتر شناسایی می‌شوند، تا این خودروهای مجبور باشند عیب دستگاه را برطرف کنند.