شکست ۳ بر یک گیتی پسند در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان از هفته دهم لیگ برتر فوتسال روز جمعه هستم آبان ماه از ساعت ۱۵ در سالن مملو از تماشاگر پورشریفی تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار حساس با برتری یک بر صفر مس ها تمام شد.

گل نخست ابن بازی را مجتبی پارسا پور دقیقه ۸ برای میزبان به ثمر رساند.

با شروع نیمه دوم شاگردان محمد کشاورز حملات بیشتری را روی دروازه مس ترتیب دادند ولی موفق به گلزنی نشدند.

دقیقه ۲۳ بازی رضا ابراهیمی گل دوم مس سونگون را بدست آورد.

در ادامه دقیقه ۳۸ بازی مسعود یوسف از تیم گیتی پسند توانست گل اول تیمش را به ثمر برساند و نتیجه را به ۲ بر یک تغییر بدهد.

در واپسین ثانیه های پایانی بازی مجتبی پارسا پور گل سوم مس رو به ثمر رساند تا ابن بازی حساس با نتیجه ۳ بر یک به سود میزبان خاتمه یابد.

قضاوت این دیدار را حسین امیری، مهدی طاهری، سید سجاد فتاحی، بهنام اختیاری، سعید دیندار و منوچهر نظری به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی رضا ابراهیمی، بهنام فعال، مانی قانع از مس سونگون و محمد حسین درخشانی، علی اکرمی، سید احمد عباسی از تیم گیتی پسند کارت زرد دریافت کردند.

از حواشی بازی می توان به تجلیل از اسماعیل کمربسته داور بین المللی فوتسال کشور که توسط احسان کامیانی رئیس سازمان لیگ فوتسال و رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، محمدباقر هنربر مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، جابر اسدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، محمدرضا کافی مدیرعامل باشگاه مس سونگون و علی خاکی زاد دبیر هیات فوتبال استان انجام گرفت و همچنین تشویق تیم مهمان توسط تماشاگران حاضر در سالن اشاره کرد.