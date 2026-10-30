به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور کاملاً ناگهانی تمامی برنامه‌ها و گردهمایی‌های انتخاباتی خود برای آخر هفته جاری در ایالت‌های «کانزاس» و «آیووا» را لغو کرده است.

به نوشته وبگاه این شبکه خبری، تصمیم ناگهانی کمپین انتخاباتی ترامپ برای متوقف کردن این برنامه‌های فشرده، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا درباره وضعیت سلامت و توانایی جسمانی وی برای حضور در میادین انتخاباتی ایجاد کرده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که فضای سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بسیار متشنج است و هرگونه تغییر در برنامه‌های نامزدهای ارشد، به سرعت به گمانه‌زنی‌های گسترده درباره پشت پرده تحولات دامن می‌زند؛ با این حال، مقامات رسمی کمپین ترامپ تا کنون دلیل روشنی برای این لغو ناگهانی ارائه نکرده‌اند.