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۸ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۵

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

حسن یزدانی به رده‌بندی رفت؛ تلاش کاپیتان برای برنز جهانی

حسن یزدانی به رده‌بندی رفت؛ تلاش کاپیتان برای برنز جهانی

حسن یزدانی در مرحله شانس مجدد موفق به شکست حریف هندی خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد. یزدانی در این مرحله مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین قرار می گیرد.

کد مطلب 6994076
سیده فرزانه شریفی

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