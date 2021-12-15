به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران ستادی و معاونان برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر یکی از اولویت‌های سازمان جنگل‌هاست که پرونده آنان در ادارات کل استان‌ها و سازمان تکمیل و به سازمان امور استخدامی کشور ارسال می‌شود؛ این یکی از موضوعاتی است که با حساسیت ویژه در حال پیگیری است.

او با بیان اینکه سهمیه استخدام فرزندان ایثارگران ۲۵ درصد و جانبازان بالای ۲۵ درصد است، اضافه کرد: یک سهمیه پنج درصد نیز شامل همه ایثارگران می‌شود.

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: سهمیه جذب نیروی جدید در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال آینده ۸۶۰ نفر است که بزودی آگهی آن اعلام می‌شود و اگر افراد واجد شرایط باشند، استخدام خواهند.

معینی نژاد خاطرنشان کرد: از سهمیه جذب نیروهای جدید سهم فرزندان شهدا و ایثارگران ۵۹ نفر است که برای آنان پرونده تشکیل شده و یک سهمیه نیز از سال ۱۳۹۷ بوده که ۵۰ نفر است و تلاش می‌کنیم این تعداد افراد باقی مانده را نیز برای سال پیش رو جذب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سراسری مدیران ستادی و معاونان برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به میزبانی اصفهان به مدت ۲ روز درحال برگزاری است.